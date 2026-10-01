Rendszerváltás

Utcára vonulnak a devizahitelesek - a "Lex Marczingós" elfogadását követelik

Október 17-re demonstrációt hirdet a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége, amely a devizahitelesek helyzetének törvényi rendezését és a "Lex Marczingós" néven ismert javaslat mielőbbi elfogadását sürgeti. 2026.10.01 19:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„A devizások nem hagyják magukat!” – írta közösségi oldalán Z. Kárpát Dániel, aki a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségének küldöttgyűlése előtt jelentette be, hogy a szervezet folytatja a nyomásgyakorlást a devizahitelesek ügyének rendezéséért.



A politikus szerint a közösség döntése alapján a „Lex Marczingós” haladéktalan elfogadása mellett állnak ki. A BKFSZ október 17-re demonstrációt is szervez ennek érdekében.



A Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége országos érdekképviseleti szervezetként működik, és saját közlése szerint több tízezres online közösséget épített ki a devizahiteles ügyek körül.



A „Lex Marczingós” elnevezés a Marczingós László ügyvéd által kidolgozott jogalkotási koncepciót takarja. Marczingós szerint a jelenlegi magyar szabályozást úgy kellene módosítani, hogy az összhangba kerüljön az Európai Unió Bíróságának devizahiteles ügyekben hozott döntéseivel, és az érintetteknek ne egyenként, hosszadalmas és költséges perekben kelljen érvényesíteniük jogaikat.



A koncepció ennél messzebbre is megy. Marczingós álláspontja szerint az uniós joggal ellentétes korábbi devizahiteles szabályozás egy részét hatályon kívül kellene helyezni, és ahol erre jogilag lehetőség van, helyre kellene állítani az eredeti állapotot. Az ügyvéd szerint azokban az esetekben, ahol ez már nem lehetséges – például mert az ingatlant időközben értékesítették –, kártérítési kérdések is felmerülhetnek. Ezek Marczingós jogi álláspontját és javaslatát jelentik, nem valamennyi devizahiteles szerződésre automatikusan alkalmazandó, már hatályos szabályokat.



A devizahitelesek kollektív rendezésének kérdése már korábban is eljutott az Országgyűlésig. Z. Kárpát Dániel többször sürgette, hogy az egyedi pereskedés helyett törvényi megoldás szülessen. 2025-ben még Orbán Viktor akkori miniszterelnökkel is vitázott erről a parlamentben: Orbán akkor azt mondta, hogy a kormány megtette, amit lehetett, a további jogérvényesítés pedig a bíróságok feladata.



A kérdés 2026-ban sem került le a napirendről. Tavasszal már a devizahiteles perek és a kapcsolódó végrehajtások felfüggesztésére is született képviselői kezdeményezés, Marczingós azonban akkor azt hangsúlyozta, hogy a felfüggesztés önmagában nem jelent végleges megoldást: szerinte külön törvényben kell rendezni a szerződések jogkövetkezményeit.



Most a BKFSZ ismét az utcai nyomásgyakorlás eszközéhez nyúl. Az október 17-i demonstráció központi követelése Z. Kárpát Dániel közlése alapján az lesz, hogy a devizahitelesek ügyében ne kizárólag egyedi bírósági perekre épüljön a jogorvoslat, hanem szülessen átfogó törvényi rendezés.