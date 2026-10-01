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Hankó a bíróságon védekezett, közben átkutatták az otthonát

Miközben Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróságon igyekezett cáfolni az ellene felhozott gyanút, a NAV nyomozói házkutatást tartottak az otthonában - ügyvédje szerint azonban nem foglaltak le bizonyítási eszközt. 2026.10.01 17:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Házkutatást tartottak csütörtökön Hankó Balázs otthonában, miközben a volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatásáról döntöttek a Kecskeméti Járásbíróságon. A Telex információját Tóth M. Gábor, Hankó védője és Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője is megerősítette.



A házkutatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói hajtották végre.



Tóth M. Gábor közlése szerint a kutatás során „a büntetőeljárásban releváns bizonyítási eszközt nem rögzítettek”. A Telex szerint ez azt jelenti, hogy a nyomozók nem foglaltak le például iratokat vagy laptopokat.



Ezzel párhuzamosan közel négy órán keresztül tartott Hankó letartóztatási ülése Kecskeméten. Az eljárás azért is húzódott el, mert a politikus ügyvédje nem kapta meg időben a letartóztatási indítvány alapjául szolgáló iratokat.



Bodó Marianna ügyészségi szóvivő elismerte, hogy a dokumentumok nem jutottak el időben a védőhöz. Az MTI-nek azt mondta, a terjedelmes iratanyagot előzetesen az ügy másik gyanúsítottjának ügyvédje kapta meg, aki nem továbbította azt Hankó védőjének.



A büntetőeljárási törvény alapján a gyanúsítottnak és védőjének joga van megismerni a letartóztatási indítványt megalapozó nyomozati iratokat. A nyomozási bíró ezért egyórás szünetet rendelt el, hogy a védelem áttanulmányozhassa a dokumentumokat és felkészülhessen.



A bíróság végül egy hónapra elrendelte Hankó Balázs letartóztatását. Az indoklás szerint fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye, kiterjedt kapcsolatrendszere miatt pedig annak kockázata is, hogy befolyását felhasználva jogellenesen beavatkozhat az eljárásba.



Az ügyészség szerint emellett a „hosszabb időn keresztül szervezett, hierarchizált elkövetésre” tekintettel is tartani lehet az eljárás jogellenes befolyásolásától.



Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség állítása szerint a Nemzeti Kulturális Alap által kezelt vagyonból 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 esetben összesen 17,3 milliárd forintot használtak fel az NKA-ról szóló törvényben meghatározott céloktól eltérően.



Hankó Balázs tagadja a bűncselekmény elkövetését. Korábban azt mondta, valamennyi támogatott program kulturális célú volt, az eljárást pedig politikai koncepciós eljárásnak tartja. Védőjével együtt fellebbezett a letartóztatás ellen, így a döntés egyelőre nem jogerős.



A házkutatás eredménytelensége önmagában sem a gyanú megalapozottságát, sem annak megalapozatlanságát nem bizonyítja. Hankó büntetőjogi felelősségéről jogerős bírósági döntés nincs.