Rendszerváltás
Hankó a bíróságon védekezett, közben átkutatták az otthonát
Miközben Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróságon igyekezett cáfolni az ellene felhozott gyanút, a NAV nyomozói házkutatást tartottak az otthonában - ügyvédje szerint azonban nem foglaltak le bizonyítási eszközt.2026.10.01 17:50ma.hu
Házkutatást tartottak csütörtökön Hankó Balázs otthonában, miközben a volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatásáról döntöttek a Kecskeméti Járásbíróságon. A Telex információját Tóth M. Gábor, Hankó védője és Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője is megerősítette.
A házkutatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói hajtották végre.
Tóth M. Gábor közlése szerint a kutatás során „a büntetőeljárásban releváns bizonyítási eszközt nem rögzítettek”. A Telex szerint ez azt jelenti, hogy a nyomozók nem foglaltak le például iratokat vagy laptopokat.
Ezzel párhuzamosan közel négy órán keresztül tartott Hankó letartóztatási ülése Kecskeméten. Az eljárás azért is húzódott el, mert a politikus ügyvédje nem kapta meg időben a letartóztatási indítvány alapjául szolgáló iratokat.
Bodó Marianna ügyészségi szóvivő elismerte, hogy a dokumentumok nem jutottak el időben a védőhöz. Az MTI-nek azt mondta, a terjedelmes iratanyagot előzetesen az ügy másik gyanúsítottjának ügyvédje kapta meg, aki nem továbbította azt Hankó védőjének.
A büntetőeljárási törvény alapján a gyanúsítottnak és védőjének joga van megismerni a letartóztatási indítványt megalapozó nyomozati iratokat. A nyomozási bíró ezért egyórás szünetet rendelt el, hogy a védelem áttanulmányozhassa a dokumentumokat és felkészülhessen.
A bíróság végül egy hónapra elrendelte Hankó Balázs letartóztatását. Az indoklás szerint fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye, kiterjedt kapcsolatrendszere miatt pedig annak kockázata is, hogy befolyását felhasználva jogellenesen beavatkozhat az eljárásba.
Az ügyészség szerint emellett a „hosszabb időn keresztül szervezett, hierarchizált elkövetésre” tekintettel is tartani lehet az eljárás jogellenes befolyásolásától.
Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség állítása szerint a Nemzeti Kulturális Alap által kezelt vagyonból 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 esetben összesen 17,3 milliárd forintot használtak fel az NKA-ról szóló törvényben meghatározott céloktól eltérően.
Hankó Balázs tagadja a bűncselekmény elkövetését. Korábban azt mondta, valamennyi támogatott program kulturális célú volt, az eljárást pedig politikai koncepciós eljárásnak tartja. Védőjével együtt fellebbezett a letartóztatás ellen, így a döntés egyelőre nem jogerős.
A házkutatás eredménytelensége önmagában sem a gyanú megalapozottságát, sem annak megalapozatlanságát nem bizonyítja. Hankó büntetőjogi felelősségéről jogerős bírósági döntés nincs.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 19:21 Utcára vonulnak a devizahitelesek - a "Lex Marczingós" elfogadását követelik
- 18:13 Térképre tették az NKA pénzeit - bárki megnézheti, hová kerültek a támogatások
- 17:50 Hankó a bíróságon védekezett, közben átkutatták az otthonát
- 16:00 A bíróság szerint fennáll Hankó Balázs szökésének veszélye - egy hónapra letartóztatták
- 14:23 Forsthoffer Ágnes: Nem zárták le a Kossuth teret, egy 13 éve élő szabályt adtak ki újra
- 6:56 78 méter egyetlen levegővel - világbajnok lett Törőcsik Zsófia
- 22:10 455 milliós szerződések miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06