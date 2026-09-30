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Nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit

Tizenhat év kormányzati döntéseinek hátterébe engedhetnek betekintést azok a dokumentumok, amelyeket fokozatosan hoz nyilvánosságra a kormány - elsőként a második Orbán-kormány 2010-es üléseinek összefoglalói váltak elérhetővé. 2026.09.30 18:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megkezdte az Orbán-kormányok üléseiről készült összefoglalók nyilvánosságra hozatalát a kormány. Elsőként a 2010-es dokumentumokat tették közzé, a következő hónapokban pedig – nemzetbiztonsági átvilágítás után – további évek anyagai is elérhetővé válhatnak.



A most közzétett iratok hivatalos feljegyzések a második Orbán-kormány első évének üléseiről. Rögzítik az ülések résztvevőit, napirendjét és az ott meghozott döntéseket, így olyan részletek is megismerhetővé válnak, amelyek korábban nem voltak nyilvánosak.



A dokumentumokból kiderül, hogy 2010-ben intenzíven tárgyaltak a magánnyugdíjpénztárak ügyéről, napirendre került az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítése, a 2011-es magyar EU-elnökség előkészítése, valamint az ajkai vörösiszap-katasztrófa kezelése is.



Az egyik figyelemre méltó részlet az augusztus 11-i ülésről származik. A frissen megválasztott Schmitt Pál köztársasági elnök látogatásakor Orbán Viktor az összefoglaló szerint azt mondta: „a köztársasági elnök nem ellensúly”, hanem az államfő és a kormány tagjai egyaránt az Alkotmány őrzői.



Más, később meghatározóvá vált ügyek előzményei is feltűnnek az iratokban. Júniusban például a kormány átfogó tájékoztatót kért a magyarság eredetéről folyó kutatásokról, júliusban pedig arról döntött, hogy a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatának minden kormányzati intézmény honlapjának kezdőlapján szerepelnie kell.



Az iratokból az előző kormányok elszámoltatásának tervei is kirajzolódnak. Papcsák Ferenc kormánybiztosként egy új jogintézmény, a „köztávolságtartás” bevezetésére is javaslatot tervezett, és vizsgálni kívánták a minisztériumok jogi képviseletével kapcsolatos korábbi szerződéseket és teljesítésigazolásokat.



Különösen érdekes egy december 22-i döntés is. A vörösiszap-katasztrófával összefüggésben az összefoglaló szerint arról határoztak, hogy „Soros György által meghatározott személy szavazati joggal helyet kap a Kármentő Bizottságban”.



A mostani közzététel egy nagyobb iratnyilvánossági folyamat része. A kormány szeptemberben megkezdte a korábban minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részének nyilvánosságra hozatalát, majd közzétette a 2010 és 2026 között született 3598 nem publikált, úgynevezett 2000-es kormányhatározat listáját is.



Most a kormányülések belső összefoglalói következnek. A kabinet közlése szerint azért teszik őket hozzáférhetővé, mert „a magyar embereknek évek múltán is joga van megismerni egyes döntések hátterét”.