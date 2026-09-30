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Lendvai Ildikó: Hankó mellé odaállt a Fidesz, Sesztákot magára hagyták

Maró iróniával hasonlította össze Lendvai Ildikó Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyét: szerinte miközben Hankót látványosan támogatták párttársai, a több mint 11 milliárdos korrupciós ügyben meggyanúsított Seszták mellől szinte mindenki eltűnt.

2026.09.30 16:59ma.hu
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„Úgy sajnálom ezt a Seszták Miklóst” – kezdi bejegyzését Lendvai Ildikó, aki azt állítja szembe egymással, ahogyan a korábbi kormánypárti oldal Hankó Balázs, illetve Seszták Miklós büntetőügyeire reagált.

Lendvai szerint míg Hankó mellett a Fidesz-frakció számos politikusa nyilvánosan kiállt, Seszták nem kapott hasonló támogatást.

„Sesztákot ejtették, róla nincs egy szavuk sem, érte nem hullanak a politikai könnyek” – fogalmazott.

A volt MSZP-elnök szerint ennek egyik lehetséges magyarázata a két gyanúsítás közötti különbség. Hankót az NKA pénzeinek szabálytalan felhasználásával gyanúsítják, míg Seszták ügyében az ügyészség személyesen átvett jogtalan előnyökről beszél.

A Seszták elleni gyanú valóban rendkívül súlyos. Az ügyészség szerint a volt nemzeti fejlesztési miniszter és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől.

A nyomozás szerint ezen felül egy építőipari cégcsoport állami megrendelésekért cserébe a beruházások vállalkozói díjának tíz százalékát ajánlotta fel Sesztáknak, amiből több mint egymilliárd forint kerülhetett hozzá. Az ügyészség további mintegy 270 millió forintnyi jogtalan előnnyel is gyanúsítja a volt minisztert.

Lendvai ebből vezeti le ironikus következtetését: szerinte Hankó esetében a korábbi kormánypárti politikusok politikai támadásról beszélnek, Seszták ügyében viszont jóval visszafogottabb a szolidaritás.

A bejegyzésben Orbán Viktort is megemlíti, aki Hankó ügyében azt üzente: „Ma ők, holnap te.” Lendvai erre úgy reagált: „Azért, hogy ebbe beleélhessem magam, nekem is meg kellene előbb kapnom a 11 milliárdot.”

Seszták a gyanúsítást teljes egészében tagadja. Őrizetbe vétele előtt azt mondta, nem követett el bűncselekményt, és azt feltételezte, hogy valakivel vádalkut köthettek. Saját helyzetét azzal érzékeltette: „Nagyon nehéz bebizonyítani, hogy nem én öltem meg Lenint.”

Lendvai erre is reagált: „Én bizonyíték nélkül is elhiszem. Nem ő ölte meg Lenint. Más egyébről nem kezeskedem.”

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