Rendszerváltás
Lendvai Ildikó: Hankó mellé odaállt a Fidesz, Sesztákot magára hagyták
Maró iróniával hasonlította össze Lendvai Ildikó Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyét: szerinte miközben Hankót látványosan támogatták párttársai, a több mint 11 milliárdos korrupciós ügyben meggyanúsított Seszták mellől szinte mindenki eltűnt.2026.09.30 16:59ma.hu
„Úgy sajnálom ezt a Seszták Miklóst” – kezdi bejegyzését Lendvai Ildikó, aki azt állítja szembe egymással, ahogyan a korábbi kormánypárti oldal Hankó Balázs, illetve Seszták Miklós büntetőügyeire reagált.
Lendvai szerint míg Hankó mellett a Fidesz-frakció számos politikusa nyilvánosan kiállt, Seszták nem kapott hasonló támogatást.
„Sesztákot ejtették, róla nincs egy szavuk sem, érte nem hullanak a politikai könnyek” – fogalmazott.
A volt MSZP-elnök szerint ennek egyik lehetséges magyarázata a két gyanúsítás közötti különbség. Hankót az NKA pénzeinek szabálytalan felhasználásával gyanúsítják, míg Seszták ügyében az ügyészség személyesen átvett jogtalan előnyökről beszél.
A Seszták elleni gyanú valóban rendkívül súlyos. Az ügyészség szerint a volt nemzeti fejlesztési miniszter és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől.
A nyomozás szerint ezen felül egy építőipari cégcsoport állami megrendelésekért cserébe a beruházások vállalkozói díjának tíz százalékát ajánlotta fel Sesztáknak, amiből több mint egymilliárd forint kerülhetett hozzá. Az ügyészség további mintegy 270 millió forintnyi jogtalan előnnyel is gyanúsítja a volt minisztert.
Lendvai ebből vezeti le ironikus következtetését: szerinte Hankó esetében a korábbi kormánypárti politikusok politikai támadásról beszélnek, Seszták ügyében viszont jóval visszafogottabb a szolidaritás.
A bejegyzésben Orbán Viktort is megemlíti, aki Hankó ügyében azt üzente: „Ma ők, holnap te.” Lendvai erre úgy reagált: „Azért, hogy ebbe beleélhessem magam, nekem is meg kellene előbb kapnom a 11 milliárdot.”
Seszták a gyanúsítást teljes egészében tagadja. Őrizetbe vétele előtt azt mondta, nem követett el bűncselekményt, és azt feltételezte, hogy valakivel vádalkut köthettek. Saját helyzetét azzal érzékeltette: „Nagyon nehéz bebizonyítani, hogy nem én öltem meg Lenint.”
Lendvai erre is reagált: „Én bizonyíték nélkül is elhiszem. Nem ő ölte meg Lenint. Más egyébről nem kezeskedem.”
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:10 455 milliós szerződések miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség
- 20:03 Botrány - ÁVH-figyelőt indított a Fidesz - név szerint listázzák az NVVH hivatal vezetőit
- 18:01 Nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit
- 17:21 Menesztik a NAV bűnügyi főigazgatóját és helyettesét
- 16:59 Lendvai Ildikó: Hankó mellé odaállt a Fidesz, Sesztákot magára hagyták
- 15:18 Orbán Áront is érinti az NVVH egyik első ügye - társait már letartóztatták
- 14:55 Megmenekülhet a budapesti Planetárium - új gazdához kerül az intézmény
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06