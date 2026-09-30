Rendszerváltás

Megmenekülhet a budapesti Planetárium - új gazdához kerül az intézmény

Október 1-jétől a Közlekedési Múzeumhoz kerül a hosszú évek óta zárva álló budapesti Planetárium, Vitézy Dávid szerint ezzel megtörtént az első és legfontosabb lépés az intézmény felújítása és újranyitása felé. 2026.09.30 14:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új fejezet kezdődik a budapesti Planetárium történetében: október 1-jétől az intézmény vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerül.



Vitézy Dávid közlése szerint éjfélkor lépett hatályba az erről rendelkező törvény. A politikus úgy fogalmazott, hogy a tulajdonosi-vagyonkezelési helyzet rendezése „az első és talán legfontosabb lépés” a Planetárium megmentése felé.



Az épület tényleges állapotáról azonban csak most kaphatnak pontos képet. Vitézy szerint a törvény hatálybalépéséig nem tudtak teljes leltárt készíteni, így most kezdődhet meg annak felmérése, milyen vagyontárgyak és műszaki berendezések maradtak az intézménynél, illetve azok milyen állapotban vannak.



A Népligetben álló Planetárium évtizedeken át Budapest egyik legismertebb tudományos-ismeretterjesztő intézménye volt. A 23 méter átmérőjű kupolára különleges Zeiss-optikával vetítették a csillagászati programokat, amelyek generációkkal ismertették meg a csillagos ég világát.



Az épület és technikai infrastruktúrája azonban az évek során egyre rosszabb állapotba került, az intézmény pedig hosszú ideje nem fogad látogatókat.



Vitézy szerint az előző konstrukcióban a Planetárium gyakorlatilag gazdátlanná vált: bár a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kezelésében állt, a szervezetnek nem volt elegendő forrása és kapacitása az épület megőrzésére és fejlesztésére.



A mostani változás ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül újranyithat a Planetárium. Elsőként az épület, a berendezések és a megmaradt vagyon állapotát kell felmérni, ezt követően lehet meghatározni a felújítás pontos műszaki tartalmát és forrásigényét.



Vitézy korábban is a bezárt budapesti kulturális intézmények újranyitását sürgette; 2024-es főpolgármester-jelölti programjában külön nevesítette a felújításra váró Planetáriumot.



A most életbe lépő változás tehát egyelőre a jogi és intézményi hátteret rendezi, de ezzel megnyílt az út ahhoz, hogy megkezdődjön a Planetárium tényleges megmentése és későbbi újranyitásának előkészítése.