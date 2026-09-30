Rendszerváltás
Megmenekülhet a budapesti Planetárium - új gazdához kerül az intézmény
Október 1-jétől a Közlekedési Múzeumhoz kerül a hosszú évek óta zárva álló budapesti Planetárium, Vitézy Dávid szerint ezzel megtörtént az első és legfontosabb lépés az intézmény felújítása és újranyitása felé.2026.09.30 14:55ma.hu
Új fejezet kezdődik a budapesti Planetárium történetében: október 1-jétől az intézmény vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerül.
Vitézy Dávid közlése szerint éjfélkor lépett hatályba az erről rendelkező törvény. A politikus úgy fogalmazott, hogy a tulajdonosi-vagyonkezelési helyzet rendezése „az első és talán legfontosabb lépés” a Planetárium megmentése felé.
Az épület tényleges állapotáról azonban csak most kaphatnak pontos képet. Vitézy szerint a törvény hatálybalépéséig nem tudtak teljes leltárt készíteni, így most kezdődhet meg annak felmérése, milyen vagyontárgyak és műszaki berendezések maradtak az intézménynél, illetve azok milyen állapotban vannak.
A Népligetben álló Planetárium évtizedeken át Budapest egyik legismertebb tudományos-ismeretterjesztő intézménye volt. A 23 méter átmérőjű kupolára különleges Zeiss-optikával vetítették a csillagászati programokat, amelyek generációkkal ismertették meg a csillagos ég világát.
Az épület és technikai infrastruktúrája azonban az évek során egyre rosszabb állapotba került, az intézmény pedig hosszú ideje nem fogad látogatókat.
Vitézy szerint az előző konstrukcióban a Planetárium gyakorlatilag gazdátlanná vált: bár a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kezelésében állt, a szervezetnek nem volt elegendő forrása és kapacitása az épület megőrzésére és fejlesztésére.
A mostani változás ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül újranyithat a Planetárium. Elsőként az épület, a berendezések és a megmaradt vagyon állapotát kell felmérni, ezt követően lehet meghatározni a felújítás pontos műszaki tartalmát és forrásigényét.
Vitézy korábban is a bezárt budapesti kulturális intézmények újranyitását sürgette; 2024-es főpolgármester-jelölti programjában külön nevesítette a felújításra váró Planetáriumot.
A most életbe lépő változás tehát egyelőre a jogi és intézményi hátteret rendezi, de ezzel megnyílt az út ahhoz, hogy megkezdődjön a Planetárium tényleges megmentése és későbbi újranyitásának előkészítése.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:10 455 milliós szerződések miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség
- 20:03 Botrány - ÁVH-figyelőt indított a Fidesz - név szerint listázzák az NVVH hivatal vezetőit
- 18:01 Nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit
- 17:21 Menesztik a NAV bűnügyi főigazgatóját és helyettesét
- 16:59 Lendvai Ildikó: Hankó mellé odaállt a Fidesz, Sesztákot magára hagyták
- 15:18 Orbán Áront is érinti az NVVH egyik első ügye - társait már letartóztatták
- 14:55 Megmenekülhet a budapesti Planetárium - új gazdához kerül az intézmény
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06