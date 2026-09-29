Erőszak
Kulja András összeszólalkozott Győri Enikővel a frankfurti reptéren
Repülőtéri szóváltásról számolt be Kulja András: a Tisza EP-képviselője szerint Győri Enikő megpróbált előrébb kerülni a beszállási sorban, majd indulatosan reagált, amikor szólt neki.2026.09.29 15:25ma.hu
Összeszólalkozott egymással Kulja András és Győri Enikő a frankfurti repülőtéren – legalábbis a Tisza európai parlamenti képviselőjének beszámolója szerint.
Kulja azt írta, hogy egy Lufthansa-járat beszállására vártak, amikor a Fidesz EP-képviselője előrement a sor mellett. Kulja ekkor jelezte neki, hogy a sor vége hátrébb van.
A Tisza politikusa szerint Győri erre „ordítani kezdett” vele.
Kulja beszámolója alapján Győri később azzal magyarázta a történteket, hogy nem akart előretolakodni, csupán azért ment előre, hogy megnézze, hol tart a beszállás.
Az esetet Kulja politikai értelmezéssel is ellátta. Szerinte a repülőtéri konfliktus annak a „gőgnek” a megnyilvánulása, amelyet ő a Fidesz politikusainál tapasztalt az elmúlt években.
„Április 12-én a magyar emberek erre a mentalitásra és gőgre mondták ki, hogy elég volt” – fogalmazott.
A két politikus közötti szóváltásról jelenleg Kulja András beszámolója ismert. Győri Enikő részletes nyilvános verziója nélkül nem állapítható meg, pontosan hogyan zajlott a frankfurti repülőtéren történt incidens.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:29 Az internet népművészeit megihlette, ahogy Hankót faképnél hagyta a sofőr
- 22:22 Nyomoz a NAV Rákay Philip 4,7 milliárdos Petőfi-filmje miatt
- 20:13 Márki-Zay Péter: Egyre nagyobb a feszültség a NER-ben
- 18:09 Sikítozó kékharisnyának nevezte a rendőrség a nőkkel szemben elkövetett erőszakkal foglalkozó újságírót
- 16:07 Földi Judit Hankónak: Nem a családodat kell felkészíteni, neked kell elszámolnod
- 15:25 Kulja András összeszólalkozott Győri Enikővel a frankfurti reptéren
- 14:42 Császy Zsoltot mankóstul radiátorhoz bilincselték, majd 3,5 évet kapott hűtlen kezelés bűntettének kísérletéért
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06