Erőszak

Kulja András összeszólalkozott Győri Enikővel a frankfurti reptéren

Repülőtéri szóváltásról számolt be Kulja András: a Tisza EP-képviselője szerint Győri Enikő megpróbált előrébb kerülni a beszállási sorban, majd indulatosan reagált, amikor szólt neki. 2026.09.29 15:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összeszólalkozott egymással Kulja András és Győri Enikő a frankfurti repülőtéren – legalábbis a Tisza európai parlamenti képviselőjének beszámolója szerint.



Kulja azt írta, hogy egy Lufthansa-járat beszállására vártak, amikor a Fidesz EP-képviselője előrement a sor mellett. Kulja ekkor jelezte neki, hogy a sor vége hátrébb van.



A Tisza politikusa szerint Győri erre „ordítani kezdett” vele.



Kulja beszámolója alapján Győri később azzal magyarázta a történteket, hogy nem akart előretolakodni, csupán azért ment előre, hogy megnézze, hol tart a beszállás.



Az esetet Kulja politikai értelmezéssel is ellátta. Szerinte a repülőtéri konfliktus annak a „gőgnek” a megnyilvánulása, amelyet ő a Fidesz politikusainál tapasztalt az elmúlt években.



„Április 12-én a magyar emberek erre a mentalitásra és gőgre mondták ki, hogy elég volt” – fogalmazott.



A két politikus közötti szóváltásról jelenleg Kulja András beszámolója ismert. Győri Enikő részletes nyilvános verziója nélkül nem állapítható meg, pontosan hogyan zajlott a frankfurti repülőtéren történt incidens.