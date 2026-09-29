Elszámoltatás
Nyomoz a NAV Rákay Philip 4,7 milliárdos Petőfi-filmje miatt
Költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozást a NAV a Most vagy soha! című filmnek juttatott több milliárd forintos állami támogatás felhasználása ügyében.2026.09.29 22:22ma.hu
Nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Rákay Philip 2024-ben bemutatott Petőfi-filmjéhez, a Most vagy soha! című produkcióhoz kapcsolódóan – erősítette meg az adóhatóság a Telexnek.
A NAV közlése szerint az eljárást szeptember 24-én rendelték el, költségvetési csalás bűncselekményének gyanúja miatt. A nyomozás az állami támogatás felhasználására irányul.
A március 15-i eseményeket jelentős részben fikciós történettel feldolgozó film kiemelkedően nagy állami támogatással készült. A Nemzeti Filmintézet eredetileg 4,5 milliárd forintot ítélt meg a produkciónak, amelyből 2 milliárd forintot egyedi kormányhatározat alapján, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójához kapcsolódva biztosítottak.
Később további 200 millió forinttal emelték a támogatást, így a produkció közvetlen állami támogatása 4,7 milliárd forintra nőtt.
A film egyik producere és forgatókönyvírója Rákay Philip volt, a forgatókönyvön Szente Vajk és Kis-Szabó Márk is dolgozott, a rendezői feladatokat pedig Lóth Balázs látta el.
A produkcióhoz Fóton egy nagyszabású díszletvárost is felépítettek, amely az 1848-as Pest-Budát idézte meg. Az eredeti elképzelések szerint a beruházás nem kizárólag a Petőfi-filmhez készült: a díszleteket később más filmes produkciók is használhatták.
A Most vagy soha! végül 2024 márciusában került a magyar mozikba, ahol a Telex összesítése szerint körülbelül 164 ezer jegyet értékesítettek rá. Néhány hónappal később már televízióban is bemutatták.
A film állami finanszírozása már a bemutató előtt is komoly közéleti vitákat váltott ki, most azonban először büntetőeljárás keretében is vizsgálják a támogatás felhasználását.
A nyomozás elrendelése önmagában nem jelenti azt, hogy Rákay Philipet vagy a produkció más közreműködőjét bűncselekmény elkövetésével gyanúsították volna meg. A NAV egyelőre csak azt erősítette meg, hogy költségvetési csalás gyanúja miatt folyik nyomozás az állami támogatás felhasználásával kapcsolatban.
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