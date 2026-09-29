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Az éjszaka közepén Kecskemétre szállították Hankó Balázst

Őrizetbe vétele után Kecskemétre szállították Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, akit az ügyészség 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsít. 2026.09.29 09:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kecskemétre szállították hétfő éjszaka Hankó Balázst, miután néhány órával korábban az Országgyűlés felfüggesztette a volt miniszter mentelmi jogát, majd a hatóság őrizetbe vette.



Hankó ügyvédje, Tóth M. Gábor közlése szerint a politikus a NAV budapesti, Huszti úti objektumában jelent meg az idézésnek megfelelően. Ott őrizetbe vették, majd a NAV bevetési egysége Kecskemétre szállította, ahol az éjszaka folyamán további eljárási cselekmények történtek.



A helyszín nem véletlen: a Nemzeti Kulturális Alap ügyében folyó nyomozást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja.



A főügyészség kedden hivatalosan is közölte, hogy Hankót gyanúsítottként hallgatták ki. A megalapozott gyanú különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelésre vonatkozik.



Az ügyészség szerint Hankó irányításával kettős döntéshozatali rendszert alakítottak ki az NKA-n belül. A hatóság állítása szerint a formális és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól, a pénzek elosztásánál pedig politikai szempontokat és választókerületi lefedettséget is figyelembe vettek.



A gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között összesen 1079 esetben használták fel az NKA által kezelt vagyont a törvényben meghatározott céloktól eltérően.



Az ügyészség azt állítja, hogy a pénzek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeire, illetve egyes kérelmezők személyes céljaira fordították. A hatóság számítása szerint mindez összesen 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.



Hankó Balázs vitatja a gyanúsítást. A volt miniszter korábban koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet, és azt állította, hogy az NKA támogatásait jogszerűen osztották szét.



Az ügyészség tájékoztatása szerint Hankó az őrizetbe vétele és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be. Ugyanebben az ügyben hétfőn egy további személyt is őrizetbe vettek és gyanúsítottként hallgattak ki.



Hankó Balázs büntetőjogi felelősségét bíróság nem állapította meg; az eljárás jelenleg nyomozati szakban van.