Rendszerváltás
Márki-Zay Péter: Egyre nagyobb a feszültség a NER-ben
Márki-Zay Péter szerint a választási vereség után egyre látványosabbak a konfliktusok a korábbi kormánypárti oldalon, miután Bencsik András nyilvánosan nekiment a Nézőpont Intézetnek és Deák Dánielnek is.2026.09.29 20:13ma.hu
„Egyre nagyobb a fesz a NER-ben” – így reagált Márki-Zay Péter arra, hogy Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője kemény kritikával illette a Fidesz korábbi kampánykommunikációjának egyes szereplőit.
Márki-Zay szerint különösen figyelemre méltó, hogy a bírálatok ezúttal már a korábbi kormánypárti nyilvánosságon belülről érkeznek.
A vita egyik előzménye Mráz Ágoston Sámuel megszólalása volt. A Nézőpont Intézet vezetője a választás után arról beszélt, hogy intézetüknek már a voksolás előtt is volt olyan mérése, amelyben a Tisza vezetett. Azt is elismerte, hogy a választás előtti napokban már saját adataikban is kételkedtek.
Bencsik ezt követően élesen bírálta a Nézőpontot. A Demokrata főszerkesztője szerint a jobboldali nyilvánosságot hosszú időn keresztül olyan információkkal nyugtatták, amelyek nem tükrözték megfelelően a politikai erőviszonyokat.
Deák Dánielt is kritizálta. Bencsik azt vetette a szemére, hogy a kampány során manipulált légifotókkal próbálta azt a látszatot kelteni, hogy a Fidesz tábora nagyobb a Tiszáénál.
Márki-Zay szerint mindez annak a jele, hogy a választási vereség után megkezdődött a felelősség keresése a korábbi kormánypárti oldalon.
„Lassan bandaháborúvá alakul a NER” – fogalmazott.
A hódmezővásárhelyi politikus ugyanakkor Bencsik mostani kritikáját sem hagyta szó nélkül. Szerinte álságos, hogy a Demokrata főszerkesztője csak most kifogásolja azt a kommunikációs gyakorlatot, amelynek maga is hosszú időn keresztül részese volt.
Márki-Zay ennél jóval szélesebb következtetést is levont a történtekből. Úgy látja, a Fidesz korábbi politikai rendszerének egyik alapvető problémája az volt, hogy saját táborával sem nézett szembe a valósággal.
„A hazugságokban lehet egy ideig együtt maradni. Akár 16 évig is” – írta.
Szerinte azonban egy politikai rendszer számára komoly következménye van annak, ha hosszú időn keresztül megpróbálja elfedni saját kudarcait. Márki-Zay úgy fogalmazott: amikor végül felszínre kerül a valóság, „a hazugság már nem összetartja a rendszert, hanem eltiporja”.
A politikus szerint a Fidesz most ennek következményeivel szembesül, a Bencsik, Mráz és Deák körül kialakult nyilvános konfliktus pedig ennek egyik látványos jele.
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