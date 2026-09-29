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Félreállították az Operettszínház főigazgatóját - belső vizsgálat indult

Számtalan dolgozói panasz után szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el Tarr Zoltán a Budapesti Operettszínházban, Kiss-B. Atilla főigazgatót pedig a vizsgálat idejére mentesítették a munkavégzés alól.

2026.09.29 10:29ma.hu
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Komoly fordulat történt a Budapesti Operettszínház körül kialakult konfliktusban. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden bejelentette: belső vizsgálat indul az intézményben, Kiss-B. Atilla főigazgató pedig annak lezárásáig nem végezhet munkát.

„Számtalan panasz érkezett az Operettszínház munkavállalóitól” – indokolta döntését Tarr Zoltán. A vizsgálat az intézmény szakmai és etikai működésére terjed ki.

A döntés nem előzmények nélküli. Az Operettszínházban már korábban komoly belső feszültségek alakultak ki. A társulat több tagja tiltakozott a vezetés ellen, egyes művészek nem vettek részt az Operett Forgatagon, és titkos társulati ülést is tartottak. A dolgozók egy része már korábban az intézmény szakmai és gazdasági átvilágítását kérte a minisztériumtól.

Kiss-B. Atilla a vizsgálat korábbi bejelentése után még úgy nyilatkozott, hogy a színháznak nincs mit rejtegetnie, működését pedig szabályosnak és átláthatónak tartja.

A főigazgató munkavégzés alóli mentesítése egyelőre ideiglenes intézkedés: nem jelenti Kiss-B. Atilla főigazgatói megbízatásának végleges megszüntetését.

Az Operettszínház közölte, hogy a döntésről annak bejelentésével egyidejűleg értesült. A vizsgálat alatt az intézmény a hatályos szervezeti és működési szabályzata szerint folytatja munkáját, az előadások és a már meghirdetett programok nem maradnak el.

Tarr Zoltán szerint a lépés célja az átlátható és korrekt intézményi működés biztosítása, amelynek elengedhetetlen része a munkavállalók biztonsága.

A szakmai és etikai vizsgálat eredményéről, illetve arról, meddig tart Kiss-B. Atilla munkavégzés alóli mentesítése, egyelőre nem közöltek részleteket.

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