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Magyar Péter: Magyarország végre nem következmények nélküli ország

Magyarország végre nem következmények nélküli ország - írta Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök kedd reggel.



Magyar Péter, fontos napnak nevezve a hétfőit, úgy fogalmazott: hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség.