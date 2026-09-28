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Magyar Péter: Magyarország végre nem következmények nélküli ország

A Tisztítótűz művelet első komoly napjának végére két volt miniszter van a hatóságok kezén.

2026.09.28 23:03MTI
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Magyarország végre nem következmények nélküli ország - írta Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök kedd reggel.

Magyar Péter, fontos napnak nevezve a hétfőit, úgy fogalmazott: hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség.

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