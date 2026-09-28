Vagyonvisszaszerzés

Őrizetbe vették Hankó Balázst

A televízió riportere a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Huszti úti épülete elől jelentkezve élő adásban azt közölte, hogy a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszerintézkedésre az épületben került sor, ahova a politikus este nyolc óra után idézésre ment be.



A Hír Tv adásában látható volt, amint Hankó Balázs elbúcsúzik Bóka Jánostól, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjétől, és belép a NAV épületének kapuján, melyet a hatóság bevetési igazgatóságának tagjai őriztek.



A televízió riportere azt mondta, beszélt Hankó Balázs ügyvédjével, aki arról tájékoztatta, hogy ügyfele a NAV épületében vallomást tett, a volt minisztert ugyanakkor Kecskemétre viszik, ott fogják lefolytatni gyanúsítotti kihallgatását. Arról, hogy mivel gyanúsítják, azt közölte, az Kecskeméten fog kiderülni.



A riporter beszámolt arról, hogy bejelentkezése előtt megkülönböztető jelzést használó konvoj hagyta el a NAV Huszti úti épületnek udvarát.



Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő, továbbá Magyar Péter (Tisza) miniszterelnök mentelmi jogát, az erről szóló határozat megjelent a Magyar Közlönyben.



A kormánypárt azt követően kezdeményezett rendkívüli ülést, hogy múlt kedden Lajtár István legfőbbügyész-helyettes kezdeményezte lopás gyanúja miatt Magyar Péter, továbbá hűtlen kezelés gyanújával Hankó Balázs és hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését.



Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának felfüggesztésére hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt a legfőbbügyész-helyettes. A Legfőbb Ügyészség korábbi közleménye szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs - az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, az alap elnöke - irányításával.



Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztése előtt bejelentette, hogy a Parlament épületében marad, és ott várja meg, milyen intézkedést kívánnak tenni vele szemben. Ha el akarnak vinni, innen a munkahelyemről tegyék - mondta a képviselő. Kijelentette: ahogy már az ügyészségnek is jelezte, áll a vizsgálatok elé, a lelkiismerete tiszta.



Bóka János a Parlamentben tett sajtónyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy Hankó Balázs politikai eljárás, koncepciós per áldozata. Politikai hajtóvadászat zajlik a magyar jobboldal szellemi műhelyei, a sajtó és politikai közösségének tagjai és vezetői ellen - tette hozzá.

Hankó Balázs a Hír TV-nek nyilatkozva közölte, nem bujkál és nincs rejtegetnivalója, ezért a Fidesz parlamenti frakcióirodáján marad és ott dolgozik.



A képviselőt nem sokkal este nyolc óra előtt a Fidesz- és a KDNP-frakció több tagja kísérte ki az Országházból, az épület látógatóközpontján keresztül. A politikus két oldalán Tuzson Bence (Fidesz) országgyűlési képviselő és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője haladtak, valamint ott volt Hankó Balázs felesége, gyermekei és édesapja is.



Az Orbán Viktor Facebook-oldalán közvetített élő videóban Hankó Balázs politikai koncepciós eljárásról beszélt. Elmondta: Forsthoffer Ágnestől, az Országgyűlés elnökétől korábban felszólítást kapott, hogy hagyja el a parlament épületét.



Hankó Balázs beszámolt arról, hogy idézést kapott, majd elindult, hogy annak eleget tegyen.



Hétfőn Seszták Miklóst is őrizetbe vették, miután önként megjelent a Központi Nyomozó Főügyészség budapesti épületében, ahol vallomást kívánt tenni.