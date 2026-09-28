Vagyonvisszaszerzés

Seszták Miklós nem tudja miről szól a Volánbusz-ügy

Szintén fogalma nincs arról, hogy mire alapozza azt a gyanút az ügyészség, hogy megbízások fejében több mint egymilliárd forint vesztegetési pénzt vett át egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselőjétől - állította. 2026.09.28 19:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Seszták Miklós nem tudja mi az a Volánbusz-ügy, amivel meggyanúsították és jogászként azt sejti, hogy a gyanúsítása mögött az húzódik meg, hogy valakivel vádalkut kötöttek - nyilatkozta a 24.hu-nak KDNP országgyűlési képviselője, aki azt megelőzően adott interjút a hírportálnak, hogy hétfőn őrizetbe vette a a Központi Nyomozó Főügyészség.



A volt nemzeti fejlesztési miniszter - akinek a mentelmi jogát hétfőn felfüggesztette a parlament - a lapnak hangsúlyozta, hogy nem követett el bűncselekményt és nem mondd le az országgyűlési képviselői mandátumáról.



Szerinte az Országgyűlési választásokat követő felfokozott hangulat, a vágyott elszámoltatás késztette az ügyészséget arra, hogy megalapozatlanul gyanúsítsa meg a korrupciós cselekményekkel és kikérjék a mentelmi jogát az Országgyűléstől. Annyira felfokozott a közhangulat, hogy bármi megtörténhet - tette hozzá.



A lap újságírója a riportalany számára felidézte: azzal gyanúsítják, hogy a miniszterként a felügyelete alatt álló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezetőjével együtt 11 milliárd forint kenőpénzt vettek át. Azt is közölte az ügyészség, hogy a kenőpénz a gyanú szerint a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek és alvállalkozók képviselőitől származott.



Erre reagálva Seszták Miklós azt állította, hogy nem ismerte ezeket a cégeket, a cégek képviselőit és miniszterként ezekkel az ügyekkel nem állt semmilyen kapcsolatban. A Volánbusz esetében, pedig nem ő, hanem Szivek Norbert, az MNV Zrt. vezetőjeként gyakorolta a közvetlen felügyeletet.



A politikus megmosolyogtatónak nevezte azt a vádat, hogy a Volánbusz bizonyos alvállalkozói havonta 125 millió forint kenőpénzt fizettek neki és Szivek Norbertnek 2015 és 2018 között, mert szerinte ez a mennyiségű pénz fizikai értelemben is értelmezhetetlen. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a havi 125 millió forint a 2015 és 2018 közötti időszakra nézve csak 4–4,5 milliárd forint, miközben a gyanú szerint tízmilliárdot meghaladó kenőpénzről van szó.



Azt mondta csak találgatni tudna, hogy ki vallott rá. "De jogászként egy embert tudok elképzelni. Nem akarok neveket mondani, de azt hiszem, nem túl nehéz kitalálni, hogy ki az, aki mindenről tudott. Úgy értem, aki a jogügyleteket ismerte, tehát a céget vezette, a Volánbuszt" - fogalmazott.

A képviselőt emlékeztették arra is: Galgóczy Ferenc, a ferihegyi reptér földi kiszolgálását egykor végző Budport Kft. tulajdonosa vallomásában azt is állította, hogy havonta 20 ezer euró "védelmi pénzt" fizetett egy közvetítőn keresztül azért, hogy cége az állami megrendelést megtarthassa. Erre Seszták azt válaszolta, hogy Galgóczy Ferenc egy sértett ember, mert a minisztersége idején szűnt meg a jogviszonya a repülőtéren, miközben miniszterként semmi köze nem volt ehhez.



Szintén fogalma nincs arról, hogy mire alapozza azt a gyanút az ügyészség, hogy megbízások fejében több mint egymilliárd forint vesztegetési pénzt vett át egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselőjétől - állította.



A továbbiakban elmondta, hogy az első híreket májusban hallotta arról, hogy meg fogják gyanúsítani, ám erről nem beszélt sem Orbán Viktor volt kormányfőfel, a Fidesz elnökével, sem Semjén Zsolttal a KDNP elnökével. Politikai következményre pedig csak abban az esetben számít, ha jogerős elmarasztaló ítélet születik az ügyében, mert az ártatlanság vélelme mindenkit megillet.



"Állok mindenfajta vizsgálat elé (...) ártatlan vagyok" - emelte ki.

Magyarázata szerint a Fidesz és a KDNP azért nem állt ki olyan látványosan mellette, mint Hankó Balázs mellett, mert miközben az ő ügye néhány napja került napvilágra, a volt kulturális miniszterrel kapcsolatos eljárás már öt hónapja tart.



"Értelemszerűen nem volt ideje kommunikálni a Fidesz-KDNP-nek. Ráadásul ahhoz, hogy reagálni tudjanak, ismerniük kellene az ügyet. Azonban – mivel csak annyit emlegetnek, hogy Volánbusz-ügy – fogalmuk sincs, hogy mi az" - vélekedett.



Azt mondta, hogy maga is megszavazná a mentelmi jogának felfüggesztését, sőt ezt egy beadványban maga is kérte a mentelmi bizottságtól.



Végül azzal magyarázta a meggazdagodását, a vagyonnyilatkozatában is bevallott több mint egymilliárd forintos vagyonát, hogy ügyvédként kereste meg ezt a pénzt. "Sehonnan máshonnan nincs pénzem, csak az (ügyvédi) irodámból, valamint persze miniszteri, kormánybiztosi fizetésem volt. Az irodában – bár az ügyvédi tevékenységem fel van függesztve – tag vagyok, osztalékot veszek fel minden évben. Ezt a bankszámlámra kapom, és azt kötöm le, abból van pénzem. Ez kimutatható. Fillérre levezethető" - sorolta Seszták Miklós.