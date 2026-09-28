Vagyonvisszaszerzés
ORFK: nincs rendőri intézkedés az Országházban
A jelenlegi szabályok szerint az Országgyűlési Őrség látja el a rend védelmét az Országházban, oda más hatóságok csak a házelnök külön engedélyével léphetnek be.2026.09.28 17:54MTI
A rendőrség sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz-székházában nem intézkedik - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a honlapján hétfőn.
Hozzátették: a rendőrök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felkérésére vidéken intézkednek.
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva hétfőn a parlamentben úgy fogalmazott, az "abszolút politikai filmszínház" újabb epizódjának forgatását szolgálja a rendőrök jelenléte az Országházban épületében.
"Azért vannak ma rendőrök az Országház épületében, hogy ezt a politikai látványműsort még hatékonyabban le lehessen forgatni anélkül, hogy ezt bármilyen nyomozás, taktikai szempont ezt indokolná vagy az igazság kiderítéséhez és a valósághoz bármi köze legyen" - fogalmazott, arra utalva, hogy a mentelmi jogát elvesztő Hankó Balázs (Fidesz) a Parlament épületében várja, hogy milyen intézkedéseket foganatosítanak vele szemben.
A kormányfő viszontválaszában "ordas nagy hazugságnak" minősítette, hogy Bóka János azt mondta, rendőrök vannak az Országházban. Magyar Péter közölte: nincsenek rendőrök a Parlament épületében, erről Forsthoffer Ágnes házelnök tájékoztatta. Hozzátette, a jelenlegi szabályok szerint az Országgyűlési Őrség látja el a rend védelmét az Országházban, oda más hatóságok csak a házelnök külön engedélyével léphetnek be.
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