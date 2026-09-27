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"Veled vagyunk, Balázs!" - fideszes politikusok álltak ki Hankó Balázs mellett

Egymás után jelennek meg a Hankó Balázs melletti kiállások a közösségi médiában, miközben hétfőn az Országgyűlés elé kerül a fideszes politikus mentelmi jogának felfüggesztése. 2026.09.27 22:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fideszes politikusok sorra biztosítják támogatásukról Hankó Balázst, akinek mentelmi jogáról szeptember 28-án dönthet az Országgyűlés. A Legfőbb Ügyészség az NKA támogatási pénzeinek felhasználásával összefüggő nyomozás miatt kezdeményezte a politikus mentelmi jogának felfüggesztését.



A közösségi médiában vasárnap több Hankó melletti bejegyzés is megjelent. Németh Balázs is üzent politikustársának:



„Balázs, veled vagyunk! Sok erőt az önkény elleni küzdelemhez!” – írta.



Németh bejegyzésében élesen támadta Magyar Pétert is, akit kormányzásra alkalmatlannak nevezett, és azt állította, hogy a miniszterelnök politikai ellenfeleivel akar leszámolni.



A Fidesz vezetése már korábban hivatalosan is Hankó Balázs mellé állt. A párt elnöksége közleményében „a kiépülő újkommunista önkény újabb megnyilvánulásának” nevezte az eljárást, és azt állította, hogy a politikus bűncselekménnyel való összefüggésbe hozása szerintük abszurd.



Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szintén „koncepciós eljárásnak” nevezte a Hankóval szembeni fellépést.



Az ügyészség álláspontja ezzel szemben az, hogy az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát jogellenes pénzfelhasználásra használhatták fel. Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsíthatják meg, amennyiben az Országgyűlés felfüggeszti a mentelmi jogát.



A Vadhajtások azt írta, információik szerint Hankó őrizetbe vételére is sor kerülhet a mentelmi jog felfüggesztése után. Ezt azonban hivatalos forrás egyelőre nem erősítette meg.