Belpolitika
Ismét Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé
Hétfőn hozzák nyilvánosságra, hogy két egymással összeférhetetlen tisztsége, azaz a pártalelnökség és médiatanácsi tagsága közül melyikről mond le az NMHH döntéshozó szervébe az Országgyűlés által kedden beválasztott Tóth Máté.2026.09.27 12:14MTI
Ismét Toroczkai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa - hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón.
A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balog Csaba és Tóth Máté.
Toroczkai László a sajtótájékoztatón elmondta: kongresszusukon azt hirdették meg, hogy "át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet".
Hangsúlyozta: érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze három politikai erő foglal helyet az Országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a "minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes" Mi Hazánk Mozgalom.
Toroczkai László közölte: hétfőn hozzák nyilvánosságra, hogy két egymással összeférhetetlen tisztsége, azaz a pártalelnökség és médiatanácsi tagsága közül melyikről mond le az NMHH döntéshozó szervébe az Országgyűlés által kedden beválasztott Tóth Máté.
Az MTI kérdésére úgy nyilatkozott: formális döntés még nem születhetett a kérdésben, hiszen csak a szombat délutáni tiztságviselő-választás eredménye alapján állt elő az összeférhetetlenség.
A politikus a hírügynökség kérdésére azt is elmondta: a kongresszus nem fogadta el végül azt a kezdeményezést, hogy bővítsék kettőről négy évre az elnök és az elnökség mandátumának hosszát.
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