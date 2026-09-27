Belpolitika

Ismét Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé

Hétfőn hozzák nyilvánosságra, hogy két egymással összeférhetetlen tisztsége, azaz a pártalelnökség és médiatanácsi tagsága közül melyikről mond le az NMHH döntéshozó szervébe az Országgyűlés által kedden beválasztott Tóth Máté.

2026.09.27 12:14MTI
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Ismét Toroczkai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa - hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón.

A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balog Csaba és Tóth Máté.
Toroczkai László a sajtótájékoztatón elmondta: kongresszusukon azt hirdették meg, hogy "át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet".

Hangsúlyozta: érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze három politikai erő foglal helyet az Országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a "minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes" Mi Hazánk Mozgalom.

Toroczkai László közölte: hétfőn hozzák nyilvánosságra, hogy két egymással összeférhetetlen tisztsége, azaz a pártalelnökség és médiatanácsi tagsága közül melyikről mond le az NMHH döntéshozó szervébe az Országgyűlés által kedden beválasztott Tóth Máté.

Az MTI kérdésére úgy nyilatkozott: formális döntés még nem születhetett a kérdésben, hiszen csak a szombat délutáni tiztságviselő-választás eredménye alapján állt elő az összeférhetetlenség.

A politikus a hírügynökség kérdésére azt is elmondta: a kongresszus nem fogadta el végül azt a kezdeményezést, hogy bővítsék kettőről négy évre az elnök és az elnökség mandátumának hosszát.

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