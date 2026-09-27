Tragédia

Meghalt a négygyermekes édesanya - Andrea családjáért most összefognak

Négy kiskorú gyermek maradt édesanya nélkül Andrea halála után - a Tündérkör Alapítvány azt ígéri, nem engedi el a gyászoló család kezét, és jótékonysági estet is szerveznek a megsegítésükre. 2026.09.27 08:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szomorú hírt közölt a Tündérkör Alapítvány: vasárnap reggel 8:30-kor elhunyt Andrea, a négygyermekes édesanya, akinek családjáért az elmúlt időszakban sokan aggódtak és imádkoztak.



„Nincsenek igazán szavak arra, amit most érzünk. Egy édesanya elvesztése felfoghatatlan fájdalom, különösen akkor, amikor négy kiskorú gyermek marad utána” – írták.



Az alapítvány megköszönte mindazok támogatását, akik az elmúlt napokban a család mellett álltak, és egyúttal azt ígérte, hogy Andrea férjét, Attilát és a négy gyermeket a továbbiakban sem hagyják magukra.



Céljuk, hogy minden lehetséges segítséget megadjanak az édesapának ahhoz, hogy négy gyermekét biztonságban, szeretetben és a lehető legjobb körülmények között nevelhesse fel.



A segítségnyújtás következő fontos állomása október 31-én lesz: Tégláson, a mozi területén jótékonysági estet rendeznek. A rendezvény teljes bevételét Andrea családjának ajánlják fel.



„Most egy édesanya emlékét gyászoljuk, de közben négy gyermek jövőjéért is össze kell fognunk” – fogalmazott a Tündérkör Alapítvány.