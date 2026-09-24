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Nyomozás indult Orbán János Dénes százmilliós kifizetései miatt
Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a BRFK az Orbán János Dénesnek kifizetett több százmillió forint ügyében, az eljárás Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése nyomán indult.2026.09.24 18:39ma.hu
„A feljelentésem alapján nyomozás indult Orbán János Dénes ügyében. Működik az ország!” – jelentette be Nagy Ervin kulturális államtitkár.
A nyomozás tényét a Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette. A hatóság közlése szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van.
Az ügy előzménye, hogy nyáron kiderült: a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 412 millió forintot fizetett Orbán János Dénesnek kilenc művének felhasználási jogaiért. Az író a szervezet szakmai irányítója volt.
Később közérdekű adatigénylésekből az is kiderült, hogy a KMTG-től kapott teljes összeg ennél magasabb: Orbán János Dénes 2025 márciusa óta bruttó 491,8 millió forintot, a szervezet alapítása óta pedig összesen közel 496,9 millió forintot kapott, nagyrészt jogdíjak, kisebb részben honoráriumok formájában.
Nagy Ervin még júliusban tett feljelentést az ügyben. A kulturális államtitkár akkor hűtlen kezelés gyanúját vetette fel a kifizetésekkel kapcsolatban.
A KMTG korábban azt közölte, hogy nem lát összeférhetetlenséget, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a kifogásolt kifizetésekről szóló döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek.
A BRFK mostani közlése szerint a nyomozás folyamatban van. A hatóság egyelőre nem közölte, hogy az eljárásnak van-e gyanúsítottja.
A nyomozás megindítása önmagában nem jelenti sem Orbán János Dénes, sem más érintett büntetőjogi felelősségének megállapítását.
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