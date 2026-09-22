Rendszerváltás

Orbán Balázs lemondott parlamenti mandátumáról

Szeptember 22-ével lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Orbán Balázs, aki az Európai Parlamentben folytatja politikai pályafutását - Porcher Áron szerint a volt fideszes kampányfőnök ezzel "belengette a fehér zászlót".

2026.09.22 20:09ma.hu
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Távozott a magyar Országgyűlésből Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója és a Fidesz volt kampányfőnöke. Lemondása szeptember 22-ével vált hatályossá.

Orbán Balázs azonban nem vonul vissza a politikától: Szekeres Pál megüresedett európai parlamenti mandátumát kapta meg, így Brüsszelben folytatja képviselőként.

A döntésre Porcher Áron is reagált. „Orbán Balázs végre belengette a fehér zászlót és ő is lemondott a mandátumáról!” – írta közösségi oldalán.

Porcher a távozást a Fidesz választási vereségével kapcsolta össze, és azt kérdezte, miért kellett négy hónapot várni arra, hogy a párt korábbi kampányfőnöke elhagyja az Országgyűlést.

„Ahogy a választások óta látjuk, mindenki sorra hagyja el a süllyedő hajót. Úgy látszik, Orbán Balázs is végre beállt a sorba” – fogalmazott.

Orbán Balázs parlamenti távozása ugyanakkor már hónapokkal korábban tervben volt. Gulyás Gergely még áprilisban jelentette be, hogy a politikus az Európai Parlamentben folytatja, Szekeres Pál pedig visszatér a magyar Országgyűlésbe.

A személycserét végül Lázár János időközbeni távozása módosította: Szekeres az ő megüresedett országgyűlési mandátumát kapta meg, míg Orbán Balázs Szekeres korábbi EP-mandátumát vette át.

Egyelőre nem jelentették be, ki kerül Orbán Balázs megüresedett helyére a magyar parlamentben.

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