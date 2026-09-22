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Felfüggesztették Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát

Az Országgyűlés felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát a "Zsolti bácsi-ügyhöz" kapcsolódó rágalmazási és becsületsértési eljárások miatt - így megnyílt az út a bírósági eljárások folytatása előtt.

2026.09.22 18:49ma.hu
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Három fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát is felfüggesztette kedden a parlament.

Kocsis Máté esetében 143 képviselő szavazott a felfüggesztés mellett és 44 ellene. Panyi Miklós mentelmi jogát 141 igen, 45 nem és egy tartózkodás mellett függesztették fel, míg Pócs János ügyében 141 igen és 45 nem szavazat született.

A mentelmi jog felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás és becsületsértés miatt indult magánvádas eljárásokban.

Az eljárások a közbeszédben „Zsolti bácsi-ügyként” ismertté vált történet egyik szálához kapcsolódnak. A három politikussal szemben Litresits András ügyvéd tett feljelentést a róla közzétett, illetve megosztott Facebook-bejegyzések és sajtótájékoztatókon elhangzott kijelentések miatt.

A feljelentő szerint a politikusok a becsületének csorbítására alkalmas tényeket híreszteltek, illetve ilyen tényekre közvetlenül utaló kijelentéseket tettek vele kapcsolatban.

Panyi Miklós korábban többek között azt vetette fel, hogy az ügyvédnek szerepe lehetett a „Zsolti bácsi-ügy” létrejöttében, bejegyzését pedig Kocsis Máté is megosztotta. Pócs János sajtótájékoztatókon tett az ügyvéd szerepére vonatkozó kijelentéseket.

Érdekesség, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága egy nappal korábban még nem támogatta a felfüggesztést. A bizottságban 3–3-as döntetlen alakult ki, így a testület végül azt javasolta a parlamentnek, hogy tartsák fenn a három politikus mentelmi jogát.

Panyi Miklós és Pócs János ugyanakkor már a bizottság ülésén jelezte, hogy támogatják saját mentelmi joguk felfüggesztését, és készek bíróság előtt is megvédeni álláspontjukat.

A parlament keddi döntésével a mentelmi akadály elhárult, így a magánvádas büntetőeljárások folytatódhatnak.

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