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Kedden újranyitott a Terror Háza Múzeum

Kedd délelőtt újra megnyitott a Terror Háza Múzeum. Tarr Zoltán az újranyitásról szóló Facebook-bejegyzésében azt írta: a látogatók számára a kiállítás elején információs tábla jelzi, hogy folyik a tárlat szakmai átvilágítása. 2026.09.22 14:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egy hete ideiglenesen bezárt múzeum kedden 10 órakor nyitotta meg ismét kapuit. Az MTI helyszínen tartózkodó munkatársa szerint hosszú sor várt az újranyitásra.



Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter keddi bejegyzésében azt írta: a múzeum átmeneti bezárásának célja az volt, hogy megtörténjen az intézmény üzemeltetéséhez szükséges jogi keretek kialakítása. Tájékoztatása szerint ezzel egy időben elindult a szakmai átvilágítás is, ez azonban jelentősen hosszabb időt igényel.



"Az érdeklődőket nem szeretnénk ilyen hosszan távol tartani a múzeumtól, ezért döntöttünk úgy, hogy ebben az időszakban is megnyitjuk a múzeumot" - hangsúlyozta a miniszter.



Tarr Zoltán kiemelte: a látogatók számára a kiállítás elején információs tábla jelzi a szakmai átvilágítás tényét.



A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára, hogy aki szeretné látni a "szakmai körökben heves vitákat generált kiállítást", az megtehesse - közölte a tárcavezető.



"Azért dolgozunk, hogy a ház a múlt sokrétűségét és a különböző nézőpontokat egyaránt hitelesen bemutassa, és valódi teret adjon a múlttal való szembenézésnek" - szögezte le a miniszter.



Tarr Zoltán szeptember 15-én jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terror Háza Múzeum, valamint azt, hogy megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása, és felülvizsgálják az intézmény működését.