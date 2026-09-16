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Újra bejegyzett egyház lett Iványi Gábor közössége
Jogerősen bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a Fővárosi Törvényszék az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, lezárva egy hosszú jogi eljárás újabb szakaszát.2026.09.16 14:59ma.hu
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