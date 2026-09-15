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Orbán Anita feljelentést tett Szijjártó Péter magánrepülőzése miatt

A külügyminiszter feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja "rutinszerűen" használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. 2026.09.15 10:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Anita kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta: a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák.



Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattal megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg - fűzte hozzá.



A miniszter szerint ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő alapelvként.

Hangsúlyozta, hogy az átvizsgált utazási adatok és a gépbérlésekkel kapcsolatban megtalált dokumentumok alapján ezek az utak 2022 és 2026 között 4 milliárd forinttal, átlagosan több mint ötször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti, biznisz osztályú járattal utaztak volna.



A szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza, a valóság tehát ennél is rosszabb - tette hozzá.



Orbán Anita kifejtette, hogy volt olyan út, amikor néhány száz kilométerre Pozsonyba, Bécsbe, Belgrádba béreltek különgépet, oda, ahová autóval vagy vonattal néhány óra alatt el lehet jutni. Volt, hogy a gépbérlést az utazás előtti napon hagyatták jóvá, és volt, hogy a miniszter hazautazására Amerikából a saját választási kampányprogramjához igazítva, közpénzből béreltek repülőgépet.



"Az átvizsgálás során nem találtuk nyomát annak, hogy az egyes utak előtt mérlegelték volna az olcsóbb utazási lehetőségeket. A feltárt tények ezért álláspontom szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel" - fogalmazott a külügyminiszter.