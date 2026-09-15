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Szabó Bálint Jellinek őrizetbe vétele után üzent Magyar Péternek

Jellinek Dániel és Szivek Norbert előállításának napján, a Gyorskocsi utcából üzent Szabó Bálint, aki azt állítja, hogy az üzletember "mindent is tud mindenkiről", és szerinte Magyar Péternek is van oka izgulni. 2026.09.15 16:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sejtelmes bejegyzéssel jelentkezett Szabó Bálint azt követően, hogy kedden előállították Jellinek Dániel milliárdos üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját.



A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbuszt érintő, személyszállítási szolgáltatásokkal és autóbusz-beszerzésekkel kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben hajtott végre nagyszabású akciót. Négy embert gyanúsítottként hallgattak ki, közülük hármat őrizetbe vettek. A hatóság az érintettek nevét hivatalosan nem közölte.



Szabó Bálint délután fél négykor a Gyorskocsi utcából tett közzé bejegyzést „A szervezett felvilág tagjai… érkeznek a megérdemelt helyükre” felütéssel.



Ezután Jellinek Dánielre utalva azt írta: „mindent is tud mindenkiről is”, majd váratlanul Magyar Pétert hozta szóba.



„Magyar Péter NER-herceg is izgulhat… nem kicsit” – fogalmazott.



Szabó ugyanakkor nem árulta el, pontosan milyen információkra céloz, és azt sem fejtette ki, miért kapcsolja Magyar Pétert Jellinek Dánielhez vagy a mostani hatósági eljáráshoz. A bejegyzés így egyelőre súlyos sejtetés, amelyhez konkrét bizonyítékot vagy részletes állítást nem tett közzé.