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Vitézy: A Fidesz bedobta Lázár Jánost a busz alá
Vitézy Dávid szerint a Fidesz azzal próbálja elhárítani az M6-os autópálya üzemeltetése körüli túlárazás vádját, hogy most maga is arra hivatkozik: Lázár Jánosnak nem volt joga a vitatott megrendelésről dönteni.2026.09.15 19:50ma.hu
Újabb fordulatot vett az M6-os autópálya üzemeltetése körül kialakult vita. Vitézy Dávid szerint a Fidesz lényegében ugyanazzal az érvvel védekezik, amelyre hivatkozva a Tisza-kormány érvénytelennek tekinti a korábbi megrendelést.
Vitézy korábbi közlése szerint az előző kormány idején az M6-os üzemeltetését a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF kapta volna meg olyan konstrukcióban, amely több mint százmilliárd forinttal drágább lett volna a másik rendelkezésre álló lehetőségnél.
Az új Közlekedési és Beruházási Minisztérium ugyanakkor arra jutott, hogy Lázár János akkori miniszter önállóan nem rendelkezett a szükséges koncessziós hatáskörrel, ezért a Tisza-kormány érvénytelennek tekinti a megrendelést.
Vitézy szerint most a Fidesz is arra hivatkozik, hogy Lázárnak nem volt joga a megrendelésre, ebből azonban azt a következtetést vonja le, hogy az Orbán-kormány sem érintett túlárazásban.
„Lázár Jánost tehát a Fidesz bedobta a busz alá” – fogalmazott Vitézy, aki szerint nehezen hihető, hogy egy százmilliárdos nagyságrendű döntésről a kormány más tagjai ne tudtak volna.
A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy álláspontja szerint az ügy büntetőjogi megítélésén nem változtatna önmagában az sem, ha a vitatott ügylet végül nem valósult meg.
„A hűtlen kezelés kísérlete is büntetendő” – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.
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