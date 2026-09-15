Diplomácia

Magyar Pétert magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa

Magyar Péter bejelentette, hogy szeptember 24-én a Vatikánba utazik, ahol személyes találkozón fogadja XIV. Leó pápa.

2026.09.15 20:30ma.hu
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