Diplomácia
Magyar Pétert magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa
Magyar Péter bejelentette, hogy szeptember 24-én a Vatikánba utazik, ahol személyes találkozón fogadja XIV. Leó pápa.2026.09.15 20:30ma.hu
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