Rendszerváltás

Fekete-Győr kivizsgáltatná Orbán fenyegetőzését

Fekete-Győr András szerint vizsgálni kell, hogy bűncselekmény gyanúját veti-e fel Orbán Viktor kijelentése, amellyel szerinte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait próbálja megfélemlíteni. 2026.09.15 13:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fekete-Győr András az NVVH vezetőjét és az illetékes hatóságokat arra kérte, vizsgálják meg Orbán Viktor hivatal dolgozóival kapcsolatos kijelentéseit.



A politikus szerint Orbán már nem egyszerűen politikai leszámolásként állítja be az új hivatal működését, hanem az ott dolgozókat is fenyegeti. Fekete-Győr állítása szerint a volt miniszterelnök nyilvánosságra hozná az NVVH munkatársainak nevét, nyomon követné őket, és egy későbbi hatalomra kerülése esetére felelősségre vonást helyezett kilátásba.



Fekete-Győr úgy véli, ez túlmutathat a véleménynyilvánítás szabadságán, mert alkalmas lehet arra, hogy elrettentse az embereket a hivatalnál történő munkavállalástól, illetve megfélemlítse azokat, akik az Orbánt vagy korábbi rendszerének szereplőit érintő ügyekkel foglalkoznának.



Bejegyzésében idézte az NVVH-ról szóló törvényt is, amely szerint a hivatal személyi állományának tagjai kötelesek elhárítani minden olyan illetéktelen befolyásolási kísérletet, amely a szervezet független feladatellátását vagy egyedi ügyben gyakorolt jogkörét érinti.



Fekete-Győr szerint ezért azt is tisztázni kell, hogy Orbán kijelentései minősülhetnek-e ilyen külső befolyásolási kísérletnek, illetve megvalósíthatnak-e bűncselekményt.



„A fenyegetőzését ki kell vizsgálni, és ha bűncselekményt követett el, felelnie kell érte” – fogalmazott.