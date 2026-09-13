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14 milliót fizettek egy állítólag AI-val készült dokumentumért Győrben

Pintér Bence győri polgármester szerint Hajtó Péter önkormányzati képviselő bruttó 14 millió forint közpénzt kapott egy szerinte mesterséges intelligenciával generált, értelmetlen dokumentumért - az ügy a közgyűlésen heves szóváltáshoz vezetett. 2026.09.13 10:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Pintér Bence Facebook-bejegyzésében azt állítja, hogy Hajtó Péter önkormányzati képviselő a Győr-Szol százszázalékos tulajdonában álló Ipari Park Kft.-nél kapott bruttó 14 millió forintot egy olyan dokumentumért, amelyet a polgármester szerint mesterséges intelligenciával generáltak, és érdemi tartalommal sem rendelkezik.



A polgármester szerint az ügy nyilvánosságra hozatala után Hajtó a győri közgyűlésen több alkalommal is bűncselekmények elkövetésével vádolta meg őt, ám Pintér állítása szerint többszöri kérésre sem mondta el pontosan, milyen cselekményekre gondol.



A vita később tovább éleződött. Pintér beszámolója szerint Hajtó bekiabálásokkal zavarta meg Kósa Roland alpolgármester felszólalását, majd „szerencsétlennek” nevezte a polgármestert.



Pintér azt is kifogásolta, hogy a közgyűlés többsége végül nem minősítette széksértésnek Hajtó kijelentését.



A polgármester által megfogalmazott legsúlyosabb állítás azonban továbbra is a 14 millió forintos megbízás: bejegyzése alapján egy közpénzből finanszírozott önkormányzati társaság fizette ki az összeget egy olyan munkáért, amelyet Pintér AI-generáltnak és értelmetlennek nevez. A mostani poszt Hajtó Péter álláspontját a konkrét megbízással kapcsolatban nem ismerteti.