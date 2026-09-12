Világvége

Sokkoló látvány a Mátrában - Kiszáradt a legmagasabb hegyi tavunk is!

Az ország egyik legismertebb hegyi kirándulóhelyén most egészen szokatlan kép fogadja a látogatókat.

2026.09.12 08:59ma.hu
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Szinte teljesen kiszáradt a Mátrában található Sástó – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Csontos László író.

A Gyöngyös külterületén, mintegy 507 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő tó Magyarország legmagasabban található tava. A korábban vízzel borított terület nagy része mostanra kiszáradt és felrepedezett, mindössze néhány kisebb, sekély vízfolt maradt meg.

A látvány különösen azért feltűnő, mert nem alföldi, hanem hegyvidéki területről van szó. Csontos szerint a Sástó állapota jól mutatja, hogy a tartós szárazság már nemcsak az ország síkvidéki részeit érinti.

A Sástó eleve sekély, sásos tó, ezért a vízszintje érzékenyen reagálhat a hosszabb csapadékhiányra és a hőségre. Mélyebb hegyi tavaknál, például a lillafüredi Hámori-tónál jóval kisebb a teljes kiszáradás veszélye.

A bejegyzés arra is felhívja a figyelmet, hogy az ország más részein is komoly vízhiány alakult ki. Csontos szerint különösen aggasztó a Tisza alacsony vízállása, amely már a kiskörei vízerőmű működését is befolyásolja.

A Sástó esetében egyelőre nem feltétlenül kell rendkívüli természeti katasztrófáról beszélni, a kiszáradt tómeder látványa azonban jól érzékelteti az idei száraz időszak súlyosságát.

A következő hetek csapadékviszonyai dönthetik el, hogy a tó mennyire gyorsan tud majd ismét feltöltődni.

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