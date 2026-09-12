Környezetvédelem

Munkagépek jelentek meg a Natura 2000 területen

Egy helyi beszámoló szerint hetek óta zajlanak munkálatok a szentendrei-pomázi síkon, miközben a vadak megszokott mozgási területe is szűkülhet.

2026.09.12 06:53ma.hu
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Munkagépek dolgoznak hetek óta a szentendrei–pomázi sík Natura 2000 területén – erről számolt be egy helyi lakos a Szentendre Blogol Facebook-csoportban.

A bejegyzés szerint a munkálatok olyan területet is érintenek, amelyet korábban rendszeresen használtak a környéken élő szarvasok.

A posztoló azt írta, hogy a friss zöldterület egy részét a napokban sodronnyal és szalagkerítéssel is elkerítették.

Állítása szerint a terület lezárása ellenére a szabadon maradt részeken már megkezdődött a szarvasbőgés.

A bejegyzésből nem derül ki pontosan, milyen beruházás vagy munkavégzés zajlik a területen, illetve az sem, hogy annak van-e természetvédelmi engedélye.

A Natura 2000 területeken végzett beavatkozások különösen érzékenyek lehetnek, mivel ezeknek a térségeknek elsődleges célja az értékes élőhelyek és fajok védelme.

A helyi beszámoló ezért elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a munkálatok milyen hatással lehetnek a vadállomány mozgására és a környék természeti állapotára.


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