Környezetvédelem
Munkagépek jelentek meg a Natura 2000 területen
Egy helyi beszámoló szerint hetek óta zajlanak munkálatok a szentendrei-pomázi síkon, miközben a vadak megszokott mozgási területe is szűkülhet.2026.09.12 06:53ma.hu
Munkagépek dolgoznak hetek óta a szentendrei–pomázi sík Natura 2000 területén – erről számolt be egy helyi lakos a Szentendre Blogol Facebook-csoportban.
A bejegyzés szerint a munkálatok olyan területet is érintenek, amelyet korábban rendszeresen használtak a környéken élő szarvasok.
A posztoló azt írta, hogy a friss zöldterület egy részét a napokban sodronnyal és szalagkerítéssel is elkerítették.
Állítása szerint a terület lezárása ellenére a szabadon maradt részeken már megkezdődött a szarvasbőgés.
A bejegyzésből nem derül ki pontosan, milyen beruházás vagy munkavégzés zajlik a területen, illetve az sem, hogy annak van-e természetvédelmi engedélye.
A Natura 2000 területeken végzett beavatkozások különösen érzékenyek lehetnek, mivel ezeknek a térségeknek elsődleges célja az értékes élőhelyek és fajok védelme.
A helyi beszámoló ezért elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a munkálatok milyen hatással lehetnek a vadállomány mozgására és a környék természeti állapotára.
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