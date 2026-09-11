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Toroczkai jogerősen pert vesztett

Lezárult a személyiségi jogi per, amelyben a bíróság súlyos következményeket állapított meg egy 2024-es videó miatt.

2026.09.11 22:51ma.hu
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Jogerősen pert nyert dr. Duda Ernő virológus professzor és fia, ifj. Duda Ernő Toroczkai László ellen. A Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a Szegedi Törvényszék elsőfokú ítéletét.

A jogvita Toroczkai 2024. április 11-én közzétett, Megmutatjuk, hogy kik állnak valójában Magyar Péter mögött! című YouTube-videójához kapcsolódott.

A bíróság szerint a videó több, a Duda családra vonatkozó valótlan tényállítást tartalmazott. Az ítélet alapján sem Duda Ernő professzornak, sem fiának nem volt és nincs anyagi érdekeltsége a vakcinagyártásban.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy a valótlan állítások alkalmasak voltak a felperesek jó hírnevének súlyos megsértésére. Az ítélet szerint az a beállítás, hogy szakmai megszólalásaikat anyagi vagy más érdekek befolyásolták, nem tekinthető pusztán véleménynek.

Toroczkait eltiltották a további jogsértéstől, és arra is kötelezték, hogy 30 napig jól láthatóan tegye közzé YouTube-csatornáján a bírósági ítélet rendelkező részét.

A kifogásolt videóból el kell távolítania azokat a részeket is, amelyek a Duda család állítólagos mRNS-vakcina-érdekeltségéről és összefonódásairól szóltak.

A bíróság fejenként 1,5 millió forint sérelemdíjat ítélt meg Duda Ernőnek és fiának, emellett Toroczkainak a perköltséget és az illetéket is meg kell fizetnie.

A Duda család közölte, hogy a megítélt teljes sérelemdíjat jótékony célra ajánlja fel. Duda Ernő professzor az Alapítvány a Daganatos Betegek Gyógyításáért és Rehabilitációjáért szervezetet támogatja, fia pedig a TASZ-nak ajánlja fel a rá eső összeget.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

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