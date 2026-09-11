Per

Egy év fogházat kérnek Füssy Angéla újságíróra

Újabb fordulatot vett a nagy visszhangot kiváltó per, amelyben ezúttal maga az orgonaművész tett fontos kijelentést a tárgyalóteremben. 2026.09.11 20:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy év végrehajtandó fogházbüntetés kiszabását kéri Varnus Xavér Füssy Angéla újságíróval szemben egy magánvádas büntetőeljárásban – erről maga Füssy számolt be közösségi oldalán.



Az újságíró Bánsági Andor volt Tolvajkergetővel együtt állt bíróság elé. Füssy szerint a tárgyalás egyik legfontosabb pillanata az volt, amikor Varnus Xavér arról beszélt: egy, a korábbi cikkekben is szereplő fiú 17 éves korától élettársi kapcsolatban élt vele Kanadában.



Füssy állítása szerint Varnus azt is hangsúlyozta, hogy ez Kanadában törvényes volt. Az újságíró ezt tekinti az ügy egyik központi erkölcsi kérdésének.



Füssy ugyanakkor leszögezte: nem állította, hogy Varnus Xavér bűncselekményt követett volna el. Azt mondja, az elmúlt években több olyan vallomást, üzenetet és interjút ismert meg, amelyek fiatal fiúkról és általa súlyosan kifogásolhatónak tartott kapcsolatokról szóltak.



Az ügy előzménye, hogy a Magyar Jelen korábban több cikket is közölt Varnus Xavérról. Az egyik írás miatt a lapot jogerősen sajtó-helyreigazításra kötelezték, miután a bíróság szerint valótlanul állították, hogy Varnus egyik korábbi élettársa 15 éves volt a kapcsolatuk kezdetén.



A mostani büntetőeljárás ettől különálló ügy. Nyilvánosan elérhető információk szerint a Varnus és Füssy közötti magánvádas eljárás korábbi megszüntető döntését másodfokon hatályon kívül helyezték, ezért az ügy érdemi tárgyalással folytatódik.



Füssy azt írta, továbbra is vállalja korábbi kijelentéseit, és azt szeretné, ha a bíróság előtt az általa összegyűjtött vallomásokat, üzeneteket és egyéb bizonyítékokat is értékelnék.



A per december 3-án folytatódik.



Fontos ugyanakkor, hogy az eljárás jelenleg folyamatban van, így Füssy állításairól és a büntetőjogi felelősségről még nem született jogerős döntés.