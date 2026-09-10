Botrány
Gurzó Mária: nem én vagyok Fásy Ádám felesége
Az NKA-ügy hírei után annyian keresték meg Dr. Gurzó Máriát, hogy végül nyilvánosan kellett tisztáznia: nem ő az őrizetbe vett Fásyné Gurzó Mária.2026.09.10 14:15ma.hu
Az NKA-ügy kapcsán megjelent hírek nem várt helyzetbe hozták Dr. Gurzó Máriát, a TISZA békés megyei politikusát. A névazonosság miatt ugyanis többen azt hitték, hogy ő lehet Fásy Ádám felesége, Fásyné Gurzó Mária, akinek neve az ügyben megjelent.
Dr. Gurzó Mária Facebook-bejegyzésben reagált a hozzá érkező megkeresésekre, és egyértelművé tette, hogy nincs köze az ügyhöz.
Mint írta, az NKA-ügy hírei miatt rengetegen keresték, ezért mindenkit szeretett volna megnyugtatni: nem ő Fásy Ádám felesége, nincs letartóztatásban, ráadásul a férjét sem Ádámnak hívják.
A politikus egyben megköszönte az aggódó üzeneteket is.
A bejegyzés jól mutatja, milyen gyorsan okozhat félreértést egy névazonosság, különösen egy nagy érdeklődést kiváltó ügyben.
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