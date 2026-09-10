Botrány

Gurzó Mária: nem én vagyok Fásy Ádám felesége

Az NKA-ügy hírei után annyian keresték meg Dr. Gurzó Máriát, hogy végül nyilvánosan kellett tisztáznia: nem ő az őrizetbe vett Fásyné Gurzó Mária. 2026.09.10 14:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az NKA-ügy kapcsán megjelent hírek nem várt helyzetbe hozták Dr. Gurzó Máriát, a TISZA békés megyei politikusát. A névazonosság miatt ugyanis többen azt hitték, hogy ő lehet Fásy Ádám felesége, Fásyné Gurzó Mária, akinek neve az ügyben megjelent.



Dr. Gurzó Mária Facebook-bejegyzésben reagált a hozzá érkező megkeresésekre, és egyértelművé tette, hogy nincs köze az ügyhöz.



Mint írta, az NKA-ügy hírei miatt rengetegen keresték, ezért mindenkit szeretett volna megnyugtatni: nem ő Fásy Ádám felesége, nincs letartóztatásban, ráadásul a férjét sem Ádámnak hívják.



A politikus egyben megköszönte az aggódó üzeneteket is.



A bejegyzés jól mutatja, milyen gyorsan okozhat félreértést egy névazonosság, különösen egy nagy érdeklődést kiváltó ügyben.