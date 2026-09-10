Botrány

Gurzó Mária: nem én vagyok Fásy Ádám felesége

Az NKA-ügy hírei után annyian keresték meg Dr. Gurzó Máriát, hogy végül nyilvánosan kellett tisztáznia: nem ő az őrizetbe vett Fásyné Gurzó Mária.

2026.09.10 14:15ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Az NKA-ügy kapcsán megjelent hírek nem várt helyzetbe hozták Dr. Gurzó Máriát, a TISZA békés megyei politikusát. A névazonosság miatt ugyanis többen azt hitték, hogy ő lehet Fásy Ádám felesége, Fásyné Gurzó Mária, akinek neve az ügyben megjelent.

Dr. Gurzó Mária Facebook-bejegyzésben reagált a hozzá érkező megkeresésekre, és egyértelművé tette, hogy nincs köze az ügyhöz.

Mint írta, az NKA-ügy hírei miatt rengetegen keresték, ezért mindenkit szeretett volna megnyugtatni: nem ő Fásy Ádám felesége, nincs letartóztatásban, ráadásul a férjét sem Ádámnak hívják.

A politikus egyben megköszönte az aggódó üzeneteket is.

A bejegyzés jól mutatja, milyen gyorsan okozhat félreértést egy névazonosság, különösen egy nagy érdeklődést kiváltó ügyben.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.