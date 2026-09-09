Programajánló
Új horgászjegy jön a Ráckevei Duna-ágon
Új, rövidebb időtartamú lehetőséget vezetnek be szeptember közepétől a behúzós horgászat kedvelőinek.2026.09.09 18:36ma.hu
Új jegytípust vezet be a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség: 2026. szeptember 15-től már 24 órás behúzós jegyet is lehet váltani a Ráckevei Duna-ágon és mellékvizein.
A szövetség tájékoztatása szerint az új jegy ára 9000 forint lesz.
A behúzós jegyet egyesületi tagsággal nem rendelkező külföldi horgászok is megvásárolhatják, számukra 13 500 forintos áron.
Szintén újdonság, hogy a makádi Ezüstpartra hárombotos, halelvitel nélküli, sportcélú napijegy is megjelenik. Ennek ára ugyancsak 13 500 forint lesz.
Az új jegyek szeptember 15-től a már megszokott értékesítési csatornákon lesznek elérhetők. Megvásárolhatók lesznek a jegyértékesítési pontokon, a horgaszjegy.hu oldalon, valamint a MOHOSZ mobilalkalmazásában is.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:36 Új horgászjegy jön a Ráckevei Duna-ágon
- 16:37 Csendben elaludt Karsai Dániel harcostársa
- 14:30 Kitört az Anak Krakatau, Európa is megérezheti?
- 12:44 Vezetőszáron érkezett a bíróságra Fásy Marika, egyre nagyobb a botrány
- 12:10 Autó tetején hagyták a hathetes kiscicát
- 10:11 150 köbméter illegális hulladékot vittek el Érdről
- 8:23 Félelem költözött Újpalotán egy utcába: a lakó szerint már a saját kertjében sincs nyugalma
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06