Programajánló

Új horgászjegy jön a Ráckevei Duna-ágon

Új jegytípust vezet be a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség: 2026. szeptember 15-től már 24 órás behúzós jegyet is lehet váltani a Ráckevei Duna-ágon és mellékvizein.



A szövetség tájékoztatása szerint az új jegy ára 9000 forint lesz.



A behúzós jegyet egyesületi tagsággal nem rendelkező külföldi horgászok is megvásárolhatják, számukra 13 500 forintos áron.



Szintén újdonság, hogy a makádi Ezüstpartra hárombotos, halelvitel nélküli, sportcélú napijegy is megjelenik. Ennek ára ugyancsak 13 500 forint lesz.



Az új jegyek szeptember 15-től a már megszokott értékesítési csatornákon lesznek elérhetők. Megvásárolhatók lesznek a jegyértékesítési pontokon, a horgaszjegy.hu oldalon, valamint a MOHOSZ mobilalkalmazásában is.