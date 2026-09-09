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Új horgászjegy jön a Ráckevei Duna-ágon

Új, rövidebb időtartamú lehetőséget vezetnek be szeptember közepétől a behúzós horgászat kedvelőinek.

2026.09.09 18:36ma.hu
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Új jegytípust vezet be a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség: 2026. szeptember 15-től már 24 órás behúzós jegyet is lehet váltani a Ráckevei Duna-ágon és mellékvizein.

A szövetség tájékoztatása szerint az új jegy ára 9000 forint lesz.

A behúzós jegyet egyesületi tagsággal nem rendelkező külföldi horgászok is megvásárolhatják, számukra 13 500 forintos áron.

Szintén újdonság, hogy a makádi Ezüstpartra hárombotos, halelvitel nélküli, sportcélú napijegy is megjelenik. Ennek ára ugyancsak 13 500 forint lesz.

Az új jegyek szeptember 15-től a már megszokott értékesítési csatornákon lesznek elérhetők. Megvásárolhatók lesznek a jegyértékesítési pontokon, a horgaszjegy.hu oldalon, valamint a MOHOSZ mobilalkalmazásában is.

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