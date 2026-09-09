Környezetvédelem

150 köbméter illegális hulladékot vittek el Érdről

Mintegy 150 köbméternyi illegálisan lerakott hulladékot számoltak fel Érden, a 6-os út melletti mezőgazdasági területeken – közölte Csőzik László polgármester.



A legrosszabb állapotok a Csentericcsel szembeni területeken alakultak ki, ahol a szemét egészen a Gulyás-tanyáig halmozódott. A hulladék jelentős része önkormányzati tulajdonú, illetve közterületen fekvő részeken volt, ezeket a város elszállíttatta.



A takarítás több napon át tartott. A munkában csipegetőgépet, teherautókat és kézi munkaerőt is bevetettek.



Az illegális hulladék egy része állami tulajdonú területen maradt. Ezek korábban az Állami Autópálya Kezelő, majd a NÚSZ Zrt. rendszeréhez tartoztak, ezért az önkormányzat azt kéri, hogy az érintett szervezet ezeket a részeket is tisztítsa meg.



A polgármester szerint a környéken élőket és a gazdákat már hosszabb ideje zavarta a felhalmozott szemét.



Csőzik László azt is közölte, hogy az önkormányzat mobil kamerákkal, folyamatosan változtatott helyszíneken figyeli az illegális hulladéklerakást. Tájékoztatása szerint már több esetben sikerült tetten érni az elkövetőket, és bírságokat is kiszabtak.



A város más részein is folytatják a takarítást. A Kerülő úton például közel két tucat zsák szemetet gyűjtöttek össze.



A polgármester hangsúlyozta: az illegális hulladéklerakókkal szemben továbbra is határozottan fellépnek.