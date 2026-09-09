Állatvédelem

Autó tetején hagyták a hathetes kiscicát

Meglepő helyen találtak rá egy alig néhány hetes cicára, akinek végül szerencsésen alakult a sorsa.

2026.09.09 12:10ma.hu
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Egy parkoló autó tetején hagytak egy mindössze 6–7 hetes kiscicát – számolt be róla a Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítvány.

A szervezet szerint az állatnak szerencséje volt, mert nem tudott lemászni az autóról, így nem került az úttestre és nem tűnt el a környéken.

A cicát Artúrnak nevezték el, majd állatorvosi vizsgálatra vitték.

A történet végül gyorsan jóra fordult: Artúr már befogadóra is talált. Az alapítvány beszámolója szerint egy állatorvos felesége szeretett bele a kiscicába, így rövid időn belül új otthona lett.

Az alapítvány úgy fogalmazott, Artúr egyszerűen „jókor volt jó helyen”.

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