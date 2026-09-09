Magyarország

Amerika kivételezett Magyarországgal

Washington váratlan döntése két európai országot is kedvező helyzetbe hozott, miközben a világ számos pontján továbbra is bizonytalan a vízumeljárások sorsa. 2026.09.09 06:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újraindította az Egyesült Államok a bevándorlóvízum-kérelmek feldolgozását Magyarországon és Lengyelországban – írta a Reuters négy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva. Más országokban ugyanakkor továbbra is szünetelhetnek vagy csúszhatnak az ilyen vízumokhoz kapcsolódó interjúk.



A hírügynökség két forrása szerint a magyar és lengyel amerikai külképviseletek arra vonatkozó utasítása, hogy ismét kezeljék prioritásként a bevándorlóvízumokat, közvetlenül a Fehér Házból érkezett.



Egyelőre nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott különleges elbírálást. Az amerikai külügyminisztérium nem adott magyarázatot arra, miért indították újra a feldolgozást ebben a két országban.



A döntés hátterében Donald Trump kormányának bevándorláspolitikai szigorítása áll. Az amerikai külügyminisztérium januárban 75 ország állampolgárainak bevándorlóvízum-kiadását függesztette fel arra hivatkozva, hogy a kérelmezők esetében nagyobb lehet annak kockázata, hogy az Egyesült Államokban állami támogatásokra szorulnak.



Egy amerikai szövetségi bíró augusztus 21-én jogellenesnek minősítette a korábbi intézkedést. A külügyminisztérium ezt követően új eljárásrendet és képzést kezdett bevezetni a konzuli dolgozók számára, ezért világszerte átütemeztek vagy lemondtak számos bevándorlóvízum-interjút.



A Reuters forrásai szerint ez az átmeneti fennakadás akár hónapokig is eltarthat, mivel az egyes külképviseleteken külön el kell végezni az új képzést, majd annak teljesítését is igazolni kell.



Magyarország és Lengyelország azonban ebből a szempontból kivételt jelent: az amerikai diplomáciai képviseletek a múlt héten ismét megkezdték a bevándorlóvízum-kérelmek feldolgozását.



A bevándorlóvízum nem azonos a turistavízummal vagy más rövid távú beutazási engedéllyel. Olyan vízumról van szó, amelynek birtokosa tartós letelepedési céllal költözhet az Egyesült Államokba.



Az amerikai külképviseletek normál esetben évente több százezer ilyen kérelmet kezelnek. 2024-ben az Egyesült Államok mintegy 600 ezer bevándorlóvízumot adott ki, ezek jelentős részét amerikai állampolgárok és állandó lakosok hozzátartozóinak.



A magyar és lengyel kivétel pontos oka továbbra sem ismert, Washington pedig egyelőre nem közölt részletes indoklást a döntésről.