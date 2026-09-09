Gyász

Csendben elaludt Karsai Dániel harcostársa

Meghalt Skripeg Béla etyeki polgárőr, aki Karsai Dániel sorstársaként az eutanázia elfogadásáért is küzdött. A férfinál 2022 januárjában diagnosztizálták az ALS-t, állapota az elmúlt években folyamatosan romlott.



Felesége a Blikknek arról beszélt, hogy férje élete utolsó időszakában már szinte folyamatos légzéstámogatásra szorult. Elmondása szerint a nap 23 órájában maszkot és olyan készüléket viselt, amely segítette a légzését. Ennek ellenére még tudott beszélgetni, és közvetlenül a halála előtt is jókedvű volt.



Az asszony szerint férje még evés közben is tréfálkozott vele, majd hajnalban egyszerűen elaludt, és többé nem ébredt fel. A mentők közlése alapján nem szenvedett a halála előtt.



Skripeg Béla korábban nyíltan beszélt arról, hogy a gyógyíthatatlan betegség miatt támogatja az eutanázia lehetőségét. Azt mondta, amíg ép elmével képes dönteni, szeretné maga meghatározni, hogyan viseli a rá váró szenvedést.



Karsai Dániel történetét a médiából ismerte meg, majd csatlakozott az alkotmányjogász küzdelméhez. Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott: nem sajnálatot vagy dicsőítést várnak, hanem azt, hogy tartsák tiszteletben az akaratukat.



Halálhírét a Karsai Dániel Alapítvány jelentette be. Búcsújukban azt írták, Skripeg Béla kifogyhatatlan humorral és energiával küzdött az ALS ellen, és felidézték azt a történetét is, amely szerint az otthonuk teraszáról látható etyeki panorámát ő „festette”.



Az ALS az izmokat mozgató idegsejteket pusztító, jelenleg gyógyíthatatlan betegség. Előrehaladott állapotában a légzéshez szükséges izmokat is érinti, miközben a beteg szellemi képességei jellemzően megmaradnak.