Gyász
Csendben elaludt Karsai Dániel harcostársa
Az utolsó órákban még jókedvű volt, hajnalban azonban már nem ébredt fel.2026.09.09 16:37ma.hu
Meghalt Skripeg Béla etyeki polgárőr, aki Karsai Dániel sorstársaként az eutanázia elfogadásáért is küzdött. A férfinál 2022 januárjában diagnosztizálták az ALS-t, állapota az elmúlt években folyamatosan romlott.
Felesége a Blikknek arról beszélt, hogy férje élete utolsó időszakában már szinte folyamatos légzéstámogatásra szorult. Elmondása szerint a nap 23 órájában maszkot és olyan készüléket viselt, amely segítette a légzését. Ennek ellenére még tudott beszélgetni, és közvetlenül a halála előtt is jókedvű volt.
Az asszony szerint férje még evés közben is tréfálkozott vele, majd hajnalban egyszerűen elaludt, és többé nem ébredt fel. A mentők közlése alapján nem szenvedett a halála előtt.
Skripeg Béla korábban nyíltan beszélt arról, hogy a gyógyíthatatlan betegség miatt támogatja az eutanázia lehetőségét. Azt mondta, amíg ép elmével képes dönteni, szeretné maga meghatározni, hogyan viseli a rá váró szenvedést.
Karsai Dániel történetét a médiából ismerte meg, majd csatlakozott az alkotmányjogász küzdelméhez. Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott: nem sajnálatot vagy dicsőítést várnak, hanem azt, hogy tartsák tiszteletben az akaratukat.
Halálhírét a Karsai Dániel Alapítvány jelentette be. Búcsújukban azt írták, Skripeg Béla kifogyhatatlan humorral és energiával küzdött az ALS ellen, és felidézték azt a történetét is, amely szerint az otthonuk teraszáról látható etyeki panorámát ő „festette”.
Az ALS az izmokat mozgató idegsejteket pusztító, jelenleg gyógyíthatatlan betegség. Előrehaladott állapotában a légzéshez szükséges izmokat is érinti, miközben a beteg szellemi képességei jellemzően megmaradnak.
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