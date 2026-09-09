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Vezetőszáron érkezett a bíróságra Fásy Marika, egyre nagyobb a botrány

Újabb fordulatot vett az NKA körül kirobbant ügy, amelyben már több szereplő ellen is súlyos gyanúkat fogalmaztak meg a hatóságok. 2026.09.09 12:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy hónapra letartóztatta a bíróság Fásy Ádám feleségét, Fásyné Gurzó Máriát az NKA-ügyben. A nőt szerdán vezetőszáron vitték be a Kecskeméti Járásbíróság tárgyalótermébe.



A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közlése szerint a bíróság a szökés és elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolásának lehetősége, valamint a bűnismétlés kockázata miatt rendelte el a letartóztatását.



Fásyné Gurzó Máriát bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A hatóságok szerint egyebek mellett fiktív számlákkal igazolhatták, hogy határidőre elkészült a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című négyrészes dokumentumfilm első két epizódja.



Nem sokkal 11 óra előtt Fásy Ádám is megérkezett a bíróságra. A helyszínen készült felvételek szerint indulatosan reagált az őt fotózó újságírókra, és trágár szavakkal kérte számon egyiküket.

A dokumentumfilm elkészítésére eredetileg a Munkácsy Art Kft. cégvezetője, Szabó Sándor igényelt több mint 80 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől. Bár a vállalkozásnak papíron nincs közvetlen kapcsolata a Fásy családdal, Szabó korábban már közös vállalkozásban vett részt Fásy Ádámmal.



A Munkácsy Art később több mint 56 millió forint értékben bízott meg olyan cégeket, amelyek Fásy Ádám feleségéhez és lányához köthetők.



A Fásy Zsüliett kizárólagos tulajdonában álló Jules Media Kft. 12,25 millió forint plusz áfás megbízást kapott a film első két részének tartalomgyártására. A szerződés szerint a vállalkozás feladatai közé tartozott a koncepció kidolgozása és az utómunkázott anyag átadása is.



A gyártásban részt vett az MVSZ 2015 Kft. is, amely Fásy Zsüliett és édesanyja, Fásyné Gurzó Mária tulajdonában áll. A cég 31,8 millió forint plusz áfa értékben dolgozott a projekten, egyebek mellett a gyártás előkészítésével, a forgatókönyv kidolgozásával, a stáb koordinálásával, a technikai eszközök biztosításával, valamint PR- és marketingfeladatokkal foglalkozott.



A bíróság szerdán Szabó Sándort, a Munkácsy Art Kft. tulajdonosát és cégvezetőjét is letartóztatta. Őt ugyancsak bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.



Szabó védője szerint ügyfele tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és panaszt tett a gyanúsítás ellen. A védelem azt is közölte, hogy a gyanúsításban szereplő összeget letétbe helyezték az állam számára, miközben a Munkácsy Art Kft. bankszámláját zárolták.



A letartóztatásról szóló végzés egyik gyanúsított esetében sem jogerős, mindketten fellebbeztek.



A dokumentumfilm jelentős állami támogatásban részesült. Az első két epizód elkészítésére 82,55 millió forint jutott a Nemzeti Kulturális Alap egyedi támogatási keretéből, a harmadik és negyedik részre pedig további 89,9 millió forintot biztosítottak miniszteri keretből.



A film rendezője korábban arról beszélt, hogy a premiert eredetileg akkorra tervezték, amikor mind a négy rész elkészül. A projekt körüli sajtóvisszhang miatt azonban az első két részt már augusztus elején nyilvánosságra hozták a YouTube-on. A harmadik és negyedik epizódról azóta sem érkezett hír.

A NAV hétfőn jelentette be, hogy újabb két embert vett őrizetbe az ügyben. A nyomozók gyanúja szerint egy vállalkozás több mint 80 millió forintos támogatást igényelt egy dokumentumfilm elkészítésére, majd áprilisban elszámolt a pénzzel annak ellenére, hogy a film az elszámolás időpontjára még nem készült el.



Az NKA körüli botrány tavasszal robbant ki, amikor a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő egyik munkatársa arról beszélt, hogy tudomása szerint közel 17 milliárd forintnyi támogatás kifizetéséről döntöttek úgy, hogy sem a döntéseket, sem a döntéshozó testület összetételét nem hozták nyilvánosságra.



Az ügy nyilvánosságra kerülése után közzétett támogatási listák politikai vitát is kiváltottak, mivel számos, a kormánypártokhoz közel állóként számon tartott alkotó és szereplő jelentős összegekben részesült.



Az NKA-botrányban eddig összesen kilenc embert tartóztattak le. Közülük öten bűnügyi felügyelet alatt állnak, négyen pedig letartóztatásban vannak.