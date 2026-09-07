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Kizárták Toroczkai Lászlót az Országgyűlés e heti üléséről

Kizárták Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét az Országgyűlés e heti üléséről, miután Forsthoffer Ágnes szerint felszólalásában olyan kifejezéseket használt, amelyek súlyosan sértették az emberi méltóságot és egy Alaptörvényben biztosított alapjogot. 2026.09.07 22:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem vehet részt az Országgyűlés e heti ülésén Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője – jelentette be közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes.



Beszámolója szerint már az ülés hangulata is feszült volt: folyamatos bekiabálások, hangos beszélgetések és hangzavar nehezítették a parlamenti munkát.



A napirend előtti felszólalásokat követően Toroczkai László személyes érintettségre hivatkozva szót kért. Forsthoffer szerint a frakcióvezető ekkor „elfogadhatatlan kifejezéseket” használt, és ezzel egy Alaptörvényben biztosított alapjogot is megsértett.



Forsthoffer hangsúlyozta, hogy elutasít minden olyan parlamenti megnyilvánulást, amely súlyosan sérti mások emberi méltóságát.



A történtek miatt úgy döntött, hogy Toroczkait kizárja az Országgyűlés e heti üléséről.



A döntés értelmében a Mi Hazánk frakcióvezetője a szavazásokon továbbra is részt vehet, az ülés egyéb részén azonban nem.



„A véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit ma hallottunk, az nem tolerálható” – fogalmazott Forsthoffer Ágnes.



Egyúttal arra kérte az országgyűlési képviselőket, hogy viselkedésükkel és szavaikkal legyenek méltók a választók bizalmára.