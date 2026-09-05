Erőszak
Gyermekotthoni bántalmazási ügy után iskolában kapott munkát - azonnal elbocsátották
Egy csepeli általános iskolában kezdett dolgozni szeptemberben a fóti gyermekotthon korábbi igazgatója, akinek neve korábban bántalmazási ügyek kapcsán is felmerült - az eset nyilvánosságra kerülése után azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát.2026.09.05 14:11ma.hu
Dr. Kátai-Németh Vilmos közlése szerint az érintett korábban a fóti gyermekotthon igazgatója volt, majd szeptembertől egy csepeli általános iskolában helyezkedett el.
Az ügyre Molnár Áron színész, aktivista hívta fel a figyelmet, aki utánajárt annak, hogy a volt intézményvezető hol dolgozik jelenleg.
Kátai-Németh azt írta, hogy az érintettet az ügy napvilágra kerülését követően azonnali hatállyal elbocsátották az iskolából.
„Nekünk a gyermekek biztonsága az első!” – fogalmazott bejegyzésében.
A történet ugyanakkor kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan kerülhetett gyermekek közé egy olyan korábbi intézményvezető, akinek neve bántalmazási ügyekkel összefüggésben korábban már felmerült, illetve milyen ellenőrzés előzte meg az alkalmazását.
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