Erőszak

Gyermekotthoni bántalmazási ügy után iskolában kapott munkát - azonnal elbocsátották

Egy csepeli általános iskolában kezdett dolgozni szeptemberben a fóti gyermekotthon korábbi igazgatója, akinek neve korábban bántalmazási ügyek kapcsán is felmerült - az eset nyilvánosságra kerülése után azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát. 2026.09.05 14:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dr. Kátai-Németh Vilmos közlése szerint az érintett korábban a fóti gyermekotthon igazgatója volt, majd szeptembertől egy csepeli általános iskolában helyezkedett el.



Az ügyre Molnár Áron színész, aktivista hívta fel a figyelmet, aki utánajárt annak, hogy a volt intézményvezető hol dolgozik jelenleg.



Kátai-Németh azt írta, hogy az érintettet az ügy napvilágra kerülését követően azonnali hatállyal elbocsátották az iskolából.



„Nekünk a gyermekek biztonsága az első!” – fogalmazott bejegyzésében.



A történet ugyanakkor kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan kerülhetett gyermekek közé egy olyan korábbi intézményvezető, akinek neve bántalmazási ügyekkel összefüggésben korábban már felmerült, illetve milyen ellenőrzés előzte meg az alkalmazását.