Rendszerváltás

Radnai Márk: Menesztették a Mandiner vezérigazgatóját, megszűnik a lap finanszírozása

Radnai Márk közlése szerint a döntés pénteken, azonnali hatállyal lépett életbe: a Mandiner vezérigazgatóját felmentették tisztségéből, a lap pedig a továbbiakban nem részesül az eddigi finanszírozásban.



„Közpénzből többé nem finanszírozunk hazugságokra épülő propagandát” – indokolta röviden a döntést Radnai.



A bejelentés egyelőre nem tér ki arra, pontosan milyen források megszüntetéséről van szó, mekkora összeget érint a döntés, illetve arra sem, hogy a finanszírozás elvonása milyen következményekkel jár a Mandiner további működésére.



A közlésből az sem derül ki, hogy ki veszi át a vezérigazgatói feladatokat, illetve terveznek-e további személyi vagy szervezeti változtatásokat a lapnál.