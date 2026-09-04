Rendszerváltás

Radnai Márk: Menesztették a Mandiner vezérigazgatóját, megszűnik a lap finanszírozása

A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner vezérigazgatóját, és megszüntetik a lap valamennyi finanszírozását - jelentette be Radnai Márk.

2026.09.04 14:58ma.hu
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Radnai Márk közlése szerint a döntés pénteken, azonnali hatállyal lépett életbe: a Mandiner vezérigazgatóját felmentették tisztségéből, a lap pedig a továbbiakban nem részesül az eddigi finanszírozásban.

„Közpénzből többé nem finanszírozunk hazugságokra épülő propagandát” – indokolta röviden a döntést Radnai.

A bejelentés egyelőre nem tér ki arra, pontosan milyen források megszüntetéséről van szó, mekkora összeget érint a döntés, illetve arra sem, hogy a finanszírozás elvonása milyen következményekkel jár a Mandiner további működésére.

A közlésből az sem derül ki, hogy ki veszi át a vezérigazgatói feladatokat, illetve terveznek-e további személyi vagy szervezeti változtatásokat a lapnál.

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