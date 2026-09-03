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Megszüntette a bíróság a Perintfalvi Rita ellen indított eljárást
Megszüntette a Pesti Központi Kerületi Bíróság a Perintfalvi Rita teológus és közéleti szereplő ellen indított büntetőeljárást, miután Gulyás Gergely volt miniszter és jogi képviselője ejtette a vádat - számolt be róla Perintfalvi a Facebook-oldalán.2026.09.03 20:11ma.hu
Perintfalvi Rita közlése szerint csütörtökön ért véget az ellene folyó büntetőeljárás, így – mint fogalmazott – „nem vagyok többé vádlott”.
A teológus azt írta, az ügyben tavaly júliusban emeltek vádat ellene. A mostani tárgyaláson az ügyészség már nem vett részt a vád képviseletében, Gulyás Gergely azonban ügyvédjével együtt személyesen megjelent.
Perintfalvi beszámolója szerint a tárgyalás során, illetve annak egyik szünetében személyesen is beszéltek az ügyről. Ezt követően Gulyásék ejtették a vádat, a bíróság pedig azonnal megszüntette az eljárást.
A közéleti szereplő az ügy további részleteiről nem kívánt beszámolni, mert – mint írta – szeretné „elegánsan lezárni ezt a fejezetet”. Ugyanakkor felvetette az ügyészség korábbi szerepének kérdését, és azt írta, egyszer szeretné megtudni, miért kapcsolódott be a vádhatóság szerinte szokatlan módon az ügybe.
Perintfalvi köszönetet mondott védőinek, dr. Laczó Adriennek és dr. Litresits Andrásnak, valamint támogatóinak is.
A jogi ügyeinek ezzel ugyanakkor nincs vége: közlése szerint szeptember 17-én az Origo ellen folytatódik egy másik eljárása, amelyben már ő a felperes.
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