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Megszüntette a bíróság a Perintfalvi Rita ellen indított eljárást

Megszüntette a Pesti Központi Kerületi Bíróság a Perintfalvi Rita teológus és közéleti szereplő ellen indított büntetőeljárást, miután Gulyás Gergely volt miniszter és jogi képviselője ejtette a vádat - számolt be róla Perintfalvi a Facebook-oldalán. 2026.09.03 20:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Perintfalvi Rita közlése szerint csütörtökön ért véget az ellene folyó büntetőeljárás, így – mint fogalmazott – „nem vagyok többé vádlott”.



A teológus azt írta, az ügyben tavaly júliusban emeltek vádat ellene. A mostani tárgyaláson az ügyészség már nem vett részt a vád képviseletében, Gulyás Gergely azonban ügyvédjével együtt személyesen megjelent.



Perintfalvi beszámolója szerint a tárgyalás során, illetve annak egyik szünetében személyesen is beszéltek az ügyről. Ezt követően Gulyásék ejtették a vádat, a bíróság pedig azonnal megszüntette az eljárást.



A közéleti szereplő az ügy további részleteiről nem kívánt beszámolni, mert – mint írta – szeretné „elegánsan lezárni ezt a fejezetet”. Ugyanakkor felvetette az ügyészség korábbi szerepének kérdését, és azt írta, egyszer szeretné megtudni, miért kapcsolódott be a vádhatóság szerinte szokatlan módon az ügybe.



Perintfalvi köszönetet mondott védőinek, dr. Laczó Adriennek és dr. Litresits Andrásnak, valamint támogatóinak is.



A jogi ügyeinek ezzel ugyanakkor nincs vége: közlése szerint szeptember 17-én az Origo ellen folytatódik egy másik eljárása, amelyben már ő a felperes.