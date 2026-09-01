Rendszerváltás

Lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és három alkotmánybírónak a megbízatása

A júliusban elfogadott 17. alaptörvény-módosítás kimondta, hogy "az Alkotmánybíróság tagjának megbízatása a hetvenedik életévének betöltésével megszűnik", ezt a korhatárt érte el Polt Péter elnök, továbbá Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybíró. 2026.09.01 18:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 17. alaptörvény-módosítás állította vissza az alkotmánybírókra vonatkozó eredeti, a rendszerváltás idején megalkotott 70 éves felső korhatárt, amelyet 2010 után eltöröltek. A módosítás indoklása szerint az alaptörvény "nem maradhat változatlan addig, amíg az új Alkotmány elfogadására nem kerül sor. (...) A jogállami helyreállítás jegyében a módosításoknak ez a köre sürgető".



"Az Alkotmánybíróság létrejöttétől 2013-ig az alkotmánybírókra irányadó felső korhatár 70 év volt. Ezt a rendszerváltás idején elfogadott, 24 évig irányadó szabályt az akkori alkotmányos többség 2013-ban eltörölte a hivatalban lévő alkotmánybírókra is kiterjedő hatállyal."



A módosítás rejtett indoka az volt, hogy több egyoldalúan jelölt és megválasztott alkotmánybírónak az akkor hatályos szabályok szerint 12 éves mandátuma - annak kitöltése előtt - életkoránál fogva megszűnt volna. Az Alkotmánybíróságot érintő módosítás célja az Alkotmánybíróság függetlenségének helyreállítása annak érdekében, hogy tényleges kontrollt tudjon gyakorolni az állam alkotmányos működése felett.



A választott intézkedés a jogállami helyreállítás célját követi, ezért szükséges és a célhoz mérten arányos intézkedés".



A Fidesz-KDNP júliusban a Sándor-palota előtti tüntetésen tiltakozott az alaptörvény-módosítás ellen. Gulyás Gergely fideszes országgyűlési képviselő, a frakció azóta lemondott vezetője az alkotmánybírók távozása kapcsán a testület "lefejezéséről" beszélt. A Fidesz-KDNP az Alkotmánybíróságon is megtámadta a 17. alaptörvény-módosítás több pontját, köztük alkotmánybírók 70 éves korhatárát, ám a testület elsősorban hatáskör hiányára hivatkozva érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az indítványt.



Polt Péter 1955-ben született, az Országgyűlés 2025-ben választotta meg alkotmánybírónak, majd az Alkotmánybíróság elnökének. Polt Péter az ELTE jogi karán végzett 1980-ban, 1995-től öt éven át az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese volt, majd legfőbb ügyész 2000-től 2006-ig és 2010-től 2025-ig.



Haszonicsné Ádám Mária 1955-ben született, 2023 óta alkotmánybíró, 1990-ben végzett az ELTE jogi karán, 1995-től 2005-ig egyéni ügyvéd, 2005-től 2010-ig Budapest Főváros Önkormányzat aljegyzője, majd 2012-ig Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetője, illetve a jogutód Budapest Főváros Kormányhivatal főigazgatója, 2012-től a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója volt.



Juhász Miklós 1952-ben született, 2020 óta az Alkotmánybíróság tagja. Az ELTE jogi karán 1976-ban végzett, majd bíró, 1989-től ügyvéd, 2010-től 2020-ig a Gazdasági Versenyhivatal elnöke volt.



Lomnici Zoltán 1954-ben született, 2023 óta alkotmánybíró. 1979-ben végzett az ELTE jogi karán, ezután bíró lett, 1991-től a Legfelsőbb Bíróság bírája, majd 2002-től 2009-ig elnöke.

A törvény szerint hatvan napon belül kell új alkotmánybírót választania az Országgyűlésnek a távozók helyére. Az Alkotmánybíróság teljes ülése akkor határozatképes, ha azon legalább a hivatalban lévő tagok kétharmada, köztük az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy az elnök által kijelölt tag jelen van.



Egy alkotmánybíró, Hende Csaba - korábbi MDF-es, majd fideszes képviselő, honvédelmi miniszter - már júliusban távozott a 15 tagú testületből, a 17. alaptörvény-módosítás és az alkotmánybírósági törvény szabályainak következtében.



Ugyanis az Alkotmánybíróságról szóló törvény kimondja, hogy megszűnik az alkotmánybíró megbízatása, ha már nem választható országgyűlési képviselővé. Az 17. alaptörvény-módosítás egyik rendelkezése szerint pedig országgyűlési képviselő-választáson nem választható, aki összesen legalább tizenkét évig volt parlamenti képviselő, vagy legalább három választáson szerzett országgyűlési mandátumot, Hende Csaba pedig 2002 és 2025 között országgyűlési képviselő volt. A két szabály együttes hatása miatt ért véget már júliusban Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása, akinek helyére Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját választotta alkotmánybírónak az Országgyűlés.



A Fidesz-frakció akkor közleményében úgy fogalmazott: a Tisza Párt önkényesen fosztotta meg Hende Csabát alkotmánybírói tisztségétől. Tudatták: a Fidesz képviselőcsoportja nem vesz részt az új alkotmánybíró jelölésének és megválasztásának "színjátékában".



Novemberben jár le Czine Ágnes alkotmánybíró 12 éves megbízatása. Czine Ágnes szeptember 1-jétől az Alkotmánybíróság elnökhelyettese, e tisztségre két hete választotta meg a testület.