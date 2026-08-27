Rendszerváltás

Radnai Márk megszólalt az augusztus 20-i állami ünnepség ügyében

Radnai Márk visszautasította, hogy részt vett volna az augusztus 20-i állami rendezvény közbeszerzésében vagy megszervezésében. Állítása szerint kizárólag a kreatív koncepció kialakításában segített korábbi rendezvényszervezői tapasztalata alapján. 2026.08.27 14:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közleményben tisztázta szerepét Radnai Márk, miután személyével kapcsolatban állítások jelentek meg az augusztus 20-i állami ünnepség megszervezéséről.



Radnai azt írta, 2024-től 2026. május 9-ig hozzá tartozott a TISZA Párt rendezvényeinek szervezése, valamint több operatív terület, a kormányalakítást követően azonban már nem foglalkozott állami rendezvények megszervezésével.



Az augusztus 20-i ünnepség előkészítésében saját közlése szerint annyi szerepe volt, hogy korábbi tapasztalataira támaszkodva segített a kreatív koncepció kialakításában. A közbeszerzési eljárásban és magának a rendezvénynek a megszervezésében – állítása szerint – semmilyen módon nem vett részt.



Radnai kitért a nyilvánosságra került levelezésekre is. Elismerte, hogy egyes e-maileken másolatban szerepel a címe, ugyanakkor azt állítja, ezeket a leveleket nem olvasta, nem válaszolt rájuk, tartalmukról pedig csak a sajtóból értesült.



„Az állami rendezvényszervezésben nincs sem feladatom, sem hatásköröm” – szögezte le Radnai Márk.