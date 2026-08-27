Rendszerváltás
Radnai Márk megszólalt az augusztus 20-i állami ünnepség ügyében
Radnai Márk visszautasította, hogy részt vett volna az augusztus 20-i állami rendezvény közbeszerzésében vagy megszervezésében. Állítása szerint kizárólag a kreatív koncepció kialakításában segített korábbi rendezvényszervezői tapasztalata alapján.2026.08.27 14:59ma.hu
Közleményben tisztázta szerepét Radnai Márk, miután személyével kapcsolatban állítások jelentek meg az augusztus 20-i állami ünnepség megszervezéséről.
Radnai azt írta, 2024-től 2026. május 9-ig hozzá tartozott a TISZA Párt rendezvényeinek szervezése, valamint több operatív terület, a kormányalakítást követően azonban már nem foglalkozott állami rendezvények megszervezésével.
Az augusztus 20-i ünnepség előkészítésében saját közlése szerint annyi szerepe volt, hogy korábbi tapasztalataira támaszkodva segített a kreatív koncepció kialakításában. A közbeszerzési eljárásban és magának a rendezvénynek a megszervezésében – állítása szerint – semmilyen módon nem vett részt.
Radnai kitért a nyilvánosságra került levelezésekre is. Elismerte, hogy egyes e-maileken másolatban szerepel a címe, ugyanakkor azt állítja, ezeket a leveleket nem olvasta, nem válaszolt rájuk, tartalmukról pedig csak a sajtóból értesült.
„Az állami rendezvényszervezésben nincs sem feladatom, sem hatásköröm” – szögezte le Radnai Márk.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:58 Ügyvédkör: A pártpolitikai szempontok nem írhatják felül a szakmai alkalmasságot a vagyonvisszaszerzési hivatal esetében
- 6:28 Leszakadt gleccser, elszabadult pokol - így alakult ki a nepáli katasztrófa
- 22:12 Villamos elé futott egy 6 éves kisfiú Budapesten, újra kellett éleszteni
- 20:08 36 percen át beszéltek vele a Margit hídon - végül sikerült megmenteni a fiatalt
- 18:07 Ilyet még a Városgondnokság sem látott: belülről gyulladt ki egy fa Székesfehérváron
- 16:00 Rejtélyes vízóra pörög a CATL közelében: tízezrek köbméterei után követelnek választ Debrecenben
- 14:59 Radnai Márk megszólalt az augusztus 20-i állami ünnepség ügyében
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06