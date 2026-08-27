Gyász

Tragikus hír: 42 évesen meghalt Boros Gergely világbajnok kajakos

Mély megrendüléssel jelentette be a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Boros Gergely halálát. A korábbi élsportoló 42 éves volt.



Boros Gergely pályafutásának egyik legnagyobb sikerét 2007-ben érte el, amikor K–4 200 méteren világbajnoki címet szerzett, ezzel a magyar kajak-kenu sport világbajnokainak sorába lépett.



Aktív sportolói pályafutása után sem szakadt el a sportágtól. 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott, így már sportvezetőként vett részt a hazai kajak-kenu fejlesztésében és a szakmai munka irányításában.



A szövetség rövid közleményében nem részletezte Boros Gergely halálának körülményeit.



A Magyar Kajak-Kenu Szövetség közölte: Boros Gergelyt saját halottjának tekinti.