Gyász

Tragikus hír: 42 évesen meghalt Boros Gergely világbajnok kajakos

Mindössze 42 éves korában elhunyt Boros Gergely világbajnok kajakos, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség korábbi szakmai igazgatója.

2026.08.27 13:18ma.hu
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Mély megrendüléssel jelentette be a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Boros Gergely halálát. A korábbi élsportoló 42 éves volt.

Boros Gergely pályafutásának egyik legnagyobb sikerét 2007-ben érte el, amikor K–4 200 méteren világbajnoki címet szerzett, ezzel a magyar kajak-kenu sport világbajnokainak sorába lépett.

Aktív sportolói pályafutása után sem szakadt el a sportágtól. 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott, így már sportvezetőként vett részt a hazai kajak-kenu fejlesztésében és a szakmai munka irányításában.

A szövetség rövid közleményében nem részletezte Boros Gergely halálának körülményeit.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség közölte: Boros Gergelyt saját halottjának tekinti.

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