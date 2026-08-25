Környezetvédelem

Kiszabadítják Szolnok belvárosi fáit a kavicsbörtönből - vizet kap mindegyik

Feltörik a fák köré korábban kialakított ragasztott kavicsburkolatot Szolnokon, eltávolítják a geotextilt, majd alapos öntözéssel és tápanyagdús talajjal próbálnak jobb életfeltételeket teremteni a növényeknek. 2026.08.25 06:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Látványos munka kezdődött Szolnok belvárosában: folytatják a Szapáry utcai fák környezetének átalakítását – számolt be róla a Szolnoki Faitatók közössége.



A munkálatok során feltörik a fák tövét körülvevő ragasztott kavicsréteget, majd az alatta található sódert is fellazítják. Eltávolítják a geotextilt, hogy a talaj ismét kedvezőbb körülményeket biztosítson a víz és a levegő eljutásához.



A „kiszabadított” fák ezután egyenként egy köbméter, azaz ezer liter vizet kapnak. A területet tápanyagban gazdag földdel töltik fel, később pedig talajtakaró növényeket is telepítenek.



A beavatkozás ráadásul nem feltétlenül ér véget ennyivel. Felmerült a fák körüli ágyások megnövelése, valamint az esővíz helyben tartása is. Az elképzelés szerint az ereszcsatornákból érkező csapadékot a csatornahálózat helyett közvetlenül a fákhoz vezethetnék.



Ez különösen fontos lehet a forró és száraz időszakokban, amikor a városi fák egyszerre küzdenek a vízhiánnyal és a burkolt környezetből eredő fokozott hőterheléssel.



A Szolnoki Faitatók röviden így értékelte a változást: „Haladunk, valami elindult.”



