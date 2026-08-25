Környezetvédelem
Kiszabadítják Szolnok belvárosi fáit a kavicsbörtönből - vizet kap mindegyik
Feltörik a fák köré korábban kialakított ragasztott kavicsburkolatot Szolnokon, eltávolítják a geotextilt, majd alapos öntözéssel és tápanyagdús talajjal próbálnak jobb életfeltételeket teremteni a növényeknek.2026.08.25 06:05ma.hu
Látványos munka kezdődött Szolnok belvárosában: folytatják a Szapáry utcai fák környezetének átalakítását – számolt be róla a Szolnoki Faitatók közössége.
A munkálatok során feltörik a fák tövét körülvevő ragasztott kavicsréteget, majd az alatta található sódert is fellazítják. Eltávolítják a geotextilt, hogy a talaj ismét kedvezőbb körülményeket biztosítson a víz és a levegő eljutásához.
A „kiszabadított” fák ezután egyenként egy köbméter, azaz ezer liter vizet kapnak. A területet tápanyagban gazdag földdel töltik fel, később pedig talajtakaró növényeket is telepítenek.
A beavatkozás ráadásul nem feltétlenül ér véget ennyivel. Felmerült a fák körüli ágyások megnövelése, valamint az esővíz helyben tartása is. Az elképzelés szerint az ereszcsatornákból érkező csapadékot a csatornahálózat helyett közvetlenül a fákhoz vezethetnék.
Ez különösen fontos lehet a forró és száraz időszakokban, amikor a városi fák egyszerre küzdenek a vízhiánnyal és a burkolt környezetből eredő fokozott hőterheléssel.
A Szolnoki Faitatók röviden így értékelte a változást: „Haladunk, valami elindult.”
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 6:05 Kiszabadítják Szolnok belvárosi fáit a kavicsbörtönből - vizet kap mindegyik
- 20:00 Visszafizet 126 milliárd forintot a Duna Aszfalt - megszűnik a 101 milliárdos állami kezesség is
- 18:45 Áttörték az Alpokat: egyre közelebb a világ leghosszabb vasúti alagútjának átadása
- 16:43 Az aszályban életmentő lehet egy jól működő dagonya - önfeledten élvezik az állatok a hűsítő vizet
- 14:40 Halálra ítélték az ötéves kislány gyilkosát - saját anyja adta el a perverz férfinak a gyermeket
- 12:45 Rémisztő maszkos férfi járja éjszakánként Budafok-Tétényt - mindenhova bemászik
- 10:58 Lezuhant Gripen - nagyon nagy értékű gépet veszítettünk - videó a roncsról
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06