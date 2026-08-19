Média

Hamarosan ezrek postaládájába kerülhet a TISZA új kiadványa

Az elmúlt száz nap eredményeit és a következő időszak terveit is bemutatják abban a lapban, amelyet hamarosan széles körben terjesztenek.

2026.08.19 18:15ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Újabb tájékoztató kampányra készül a TISZA: hamarosan emberek ezreihez juttatják el a Tiszta Hang 10 című kiadványt – jelentette be Dr. Ferenczi Gábor, a párt politikusa.

A lap középpontjában az elmúlt száz nap áll. A TISZA ebben foglalja össze, milyen intézkedéseket tett, milyen ügyekkel foglalkozott és milyen eredményeket ért el ebben az időszakban.

A kiadvány ugyanakkor nem kizárólag visszatekintés lesz. Ferenczi Gábor közlése szerint a párt jövőbeli terveiről is beszámolnak, így az olvasók arról is képet kaphatnak, milyen irányban kíván továbbhaladni a TISZA.

A politikus egyelőre annyit árult el a terjesztés nagyságrendjéről, hogy a Tiszta Hang 10 több ezer emberhez jut majd el.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.