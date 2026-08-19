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Hamarosan ezrek postaládájába kerülhet a TISZA új kiadványa
Az elmúlt száz nap eredményeit és a következő időszak terveit is bemutatják abban a lapban, amelyet hamarosan széles körben terjesztenek.2026.08.19 18:15ma.hu
Újabb tájékoztató kampányra készül a TISZA: hamarosan emberek ezreihez juttatják el a Tiszta Hang 10 című kiadványt – jelentette be Dr. Ferenczi Gábor, a párt politikusa.
A lap középpontjában az elmúlt száz nap áll. A TISZA ebben foglalja össze, milyen intézkedéseket tett, milyen ügyekkel foglalkozott és milyen eredményeket ért el ebben az időszakban.
A kiadvány ugyanakkor nem kizárólag visszatekintés lesz. Ferenczi Gábor közlése szerint a párt jövőbeli terveiről is beszámolnak, így az olvasók arról is képet kaphatnak, milyen irányban kíván továbbhaladni a TISZA.
A politikus egyelőre annyit árult el a terjesztés nagyságrendjéről, hogy a Tiszta Hang 10 több ezer emberhez jut majd el.
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