Vízvédelem

Két pickupnyi szemét került elő a Dunából a Kopaszi-gátnál

Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten - ezúttal a Kopaszi-gát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. 2026.08.16 20:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Folytatódik a Duna medrének megtisztítása: a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai ezúttal a Kopaszi-gátnál és a Rákóczi híd budai oldalán gyűjtötték össze az alacsony vízállás miatt hozzáférhetővé vált hulladékot.



A korábbi, Margit-sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékot találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből.



A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pickup teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják: ami lehetséges, újrahasznosításra kerül, a többit hulladéklerakóba viszik.

A lakosság segítségét is kérik

A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában.



Az Ipoly torkolata és a dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a dunaihulladek@kdvvizig.hu



címen lehet jelezni. A bejelentéshez érdemes pontos GPS- vagy EOV-koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni.



Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékot. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki.



Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni.



A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Duna-partot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni.