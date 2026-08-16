Vízvédelem

Két pickupnyi szemét került elő a Dunából a Kopaszi-gátnál

Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten - ezúttal a Kopaszi-gát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei.

2026.08.16 20:02ma.hu
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Folytatódik a Duna medrének megtisztítása: a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai ezúttal a Kopaszi-gátnál és a Rákóczi híd budai oldalán gyűjtötték össze az alacsony vízállás miatt hozzáférhetővé vált hulladékot.

A korábbi, Margit-sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékot találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből.

A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pickup teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják: ami lehetséges, újrahasznosításra kerül, a többit hulladéklerakóba viszik.

A lakosság segítségét is kérik

A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában.

Az Ipoly torkolata és a dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a dunaihulladek@kdvvizig.hu

címen lehet jelezni. A bejelentéshez érdemes pontos GPS- vagy EOV-koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni.

Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékot. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki.

Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Duna-partot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni.

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