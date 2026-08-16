Energiaválság

Centiken múlik a paksi atomerőmű működése

Emberfeletti munkával próbálják elkerülni, hogy az extrém alacsony dunai vízállás miatt újabb turbinát kelljen leállítani a Paksi Atomerőműben - Magyar Péter szerint a következő két nap kritikus lesz. 2026.08.16 18:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rendkívüli beavatkozások zajlanak Paks térségében annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az atomerőmű még működő turbináinak üzemeltetéséhez szükséges vízszintet. Magyar Péter beszámolója szerint jelenleg mindössze kilenc centiméter választja el a Dunát attól a szinttől, amelynél az utolsó előtti működő turbinát is ismét ki kellene kapcsolni.



A helyzetet tovább nehezíti, hogy keddre és szerdára további 14–15 centiméteres apadással számolnak.



A kritikus napokat több, egymással párhuzamos műszaki beavatkozással próbálják átvészelni.

Két 80 méteres bárkát süllyesztenek a Dunába

A leglátványosabb művelet két, egyenként 80 méter hosszú bárka süllyesztése. A keresztbe fordított hajótestekkel a víz áramlását igyekeznek úgy befolyásolni, hogy az erőmű számára kedvezőbb vízszint alakuljon ki.



Magyar Péter közlése szerint a bárkák még vasárnap estig elérhetik az egyméteres süllyedési szintet, hétfő reggeltől pedig folytatják a víz beszivattyúzását a hajótestekbe.



A szerkezetekre már most hatalmas víznyomás nehezedik. A bárkákat 500 méter hosszú, különlegesen vastag acélsodronyokkal rögzítik olyan, 70 centiméter átmérőjű cölöpökhöz, amelyeket nyolc méter mélyre fúrtak le.

Az RSD-ből is vizet engednek a Dunába

Újabb rendkívüli intézkedésként hétfőn megnyitják a Ráckevei–Soroksári Duna-ág zsilipjét is. Ezzel Magyar Péter tájékoztatása szerint másodpercenként további 20 köbméter vizet juttatnak a Duna főágába, amitől Paksnál körülbelül két centiméteres vízszintemelkedést remélnek.



Közben rohamtempóban épül egy fenékküszöb is, amely szintén a megfelelő vízszint biztosítását szolgálja.



A jelenlegi előrejelzés szerint csütörtöktől javulhat a helyzet. Az osztrák vízgyűjtőkön várható csapadék hatására ismét emelkedésnek indulhat a Duna.



Addig azonban minden centiméter számít. Magyar Péter szerint több száz szakember dolgozik a helyszínen a hőségben, hogy a következő kritikus napokban is üzemben tarthassák az atomerőmű két működő turbináját.